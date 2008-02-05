Philips Avent Sac à langer TravelBag Avent
Élégant sac à langer pour partir en week-ends
Ce sac Avent, ample et pratique, est idéal lorsque vous partez en week-end, confiez votre bébé pour la nuit à ses grands-parents ou voyagez en avion.
Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Philips Avent Sac à langer TravelBag Avent
Élégant sac à langer pour partir en week-ends Sac à langer spécial longues sorties Léger, en microfibre pour un nettoyage facile
Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.
Porte-biberon isotherme
Porte-biberon isotherme pour conserver 2 biberons Avent d'eau (préalablement bouillie) chaude ou du lait infantile/maternel frais pendant plusieurs heures.
Afficher toutes les fonctionnalités Afficher moins de caractéristiques
Afficher toutes les fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit Spécificités Techniques
Design
Couleur
Disponible en différentes couleurs
Pays d'origine
Chine
Oui
Inclus
Matelas à langer
1
Pièce(s) Housse de transport
1
Pièce(s) Porte-biberon isotherme
1
Pièce(s) Sac à linge
1
Pièce(s) Sac pour effets personnels
1
Pièce(s)
Étapes de développement
Étape
Voir toutes les spécifications Voir moins de spécifications
Afficher toutes les Spécificités Techniques Afficher moins Spécificités Techniques
Produits récemment consultés
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.