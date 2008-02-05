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  • Élégant sac à langer pour partir en week-ends Élégant sac à langer pour partir en week-ends Élégant sac à langer pour partir en week-ends

    Philips Avent Sac à langer TravelBag Avent

    SCD149/60

    Élégant sac à langer pour partir en week-ends

    Ce sac Avent, ample et pratique, est idéal lorsque vous partez en week-end, confiez votre bébé pour la nuit à ses grands-parents ou voyagez en avion.

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    Philips Avent Sac à langer TravelBag Avent

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    Élégant sac à langer pour partir en week-ends

    Sac à langer spécial longues sorties

    • Noire
    Léger, en microfibre pour un nettoyage facile

    Léger, en microfibre pour un nettoyage facile

    Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.

    Porte-biberon isotherme

    Porte-biberon isotherme

    Porte-biberon isotherme pour conserver 2 biberons Avent d'eau (préalablement bouillie) chaude ou du lait infantile/maternel frais pendant plusieurs heures.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Couleur
      Disponible en différentes couleurs

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Inclus

      Matelas à langer
      1  Pièce(s)
      Housse de transport
      1  Pièce(s)
      Porte-biberon isotherme
      1  Pièce(s)
      Sac à linge
      1  Pièce(s)
      Sac pour effets personnels
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      • 6-12 mois
      • 0 à 6 mois

    Badge-D2C

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