SC2002/00
Prévient la repousse des poils
L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur tout le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq éances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.
Philips Lumea est doté de 5 intensités lumineuses pour vous assurer une épilation douce et efficace. Si l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea est utilisé correctement, l'épilation se fait tout en douceur et en toute sécurité, même sur peau et zones sensibles. La durée des séances et la fréquence de recharge varient en fonction de l'intensité lumineuse choisie et de la zone d'application.
La conception sans fil exclusive du Lumea est idéale pour une utilisation sur mesure.
Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.
Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et le corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.
L'accessoire de précision a été spécialement conçu pour le visage. Il comprend un filtre UV supplémentaire pour une protection renforcée. La zone flashée, plus petite, convient à la lèvre supérieure et aux autres zones délicates.
Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.
Zones d'application
Sécurité et paramètres réglables
Mode d'application
Alimentation
Spécificités techniques
Accessoires
Entretien
Accessoires inclus
Durée d'utilisation
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.