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    Lumea Precision Épilateur à lumière pulsée

    SC2002/00

    Prévient la repousse des poils

    L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur tout le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

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    Lumea Precision Épilateur à lumière pulsée

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    Prévient la repousse des poils

    Pour une peau douce et nette sur le corps comme sur le visage, jour après jour

    • Pour le corps et le visage
    • 15 minutes pour les demi-jambes
    • Durée de vie <gt/>100 000 flashs
    • Appareil sans fil
    Une peau douce et nette jour après jour

    Une peau douce et nette jour après jour

    Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

    L'efficacité sans effort

    L'efficacité sans effort

    Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq éances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.

    Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

    Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

    Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.

    Même sur peau et zones sensibles

    Même sur peau et zones sensibles

    Philips Lumea est doté de 5 intensités lumineuses pour vous assurer une épilation douce et efficace. Si l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea est utilisé correctement, l'épilation se fait tout en douceur et en toute sécurité, même sur peau et zones sensibles. La durée des séances et la fréquence de recharge varient en fonction de l'intensité lumineuse choisie et de la zone d'application.

    Sans fil, ultra-pratique

    Sans fil, ultra-pratique

    La conception sans fil exclusive du Lumea est idéale pour une utilisation sur mesure.

    Aucune pièce de rechange nécessaire

    Aucune pièce de rechange nécessaire

    Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

    Zones d'application

    Zones d'application

    Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et le corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

    Spécialement conçu pour une utilisation sûre sur le visage

    Spécialement conçu pour une utilisation sûre sur le visage

    L'accessoire de précision a été spécialement conçu pour le visage. Il comprend un filtre UV supplémentaire pour une protection renforcée. La zone flashée, plus petite, convient à la lèvre supérieure et aux autres zones délicates.

    Types de peaux et de poils adaptés

    Types de peaux et de poils adaptés

    Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

    Spécificités Techniques

    • Zones d'application

      Parties du corps
      • Jambes
      • Bras
      • Aisselles
      • Ventre
      • Maillot
      Parties du visage
      • Lèvre supérieure
      • Menton
      • Joues

    • Sécurité et paramètres réglables

      Filtre UV intégré
      Protège votre peau des rayons UV
      5 réglages d'intensité lumineuse
      S'adapte à votre teint de peau
      Système de sécurité intégré
      Évite les flashs accidentels

    • Mode d'application

      Flashs ponctuels
      Pour une utilisation sur les courbes
      Utilisation avec ou sans fil
      Sans fil

    • Alimentation

      Temps de charge
      100 min
      Tension
      100-240 V
      Autonomie
      Au moins 320 flashs

    • Spécificités techniques

      Lampe haute performance
      Produit <gt/> 80 000 flashs

    • Accessoires

      Accessoire corps (3 cm2)
      Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou
      Embout de précision (2 cm²)
      Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

    • Entretien

      Garantie
      Garantie mondiale de 2 ans

    • Accessoires inclus

      Conditions d'utilisation
      • DVD de démonstration
      • Guide de démarrage rapide
      • Mode d'emploi
      Chargeur
      Chargeur multi-tension
      Rangement
      Coffret de rangement

    • Durée d'utilisation

      Demi-jambe
      8 min
      Aisselle
      1 min
      Maillot
      1 min
      Parties du visage
      1 min

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