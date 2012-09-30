Puissance de sortie de 1,5 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 1,5 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, plus le son émis par le haut-parleur est puissant.