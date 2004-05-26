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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SBCHC8441/00

Deux casques disponibles

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil. Faites profiter du deuxième casque à l'un de vos proches.

Voir tous les avantages

Sans fil

Deux casques disponibles

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

Spécificités Techniques

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