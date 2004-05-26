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Arrêté
SBCHC8430/00
Léger et confortable
Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.
Transmission FM
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.
Utilisez tout de suite votre produit en y insérant directement les piles qui l'accompagnent.