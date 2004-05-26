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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SBCHC8430/00

Léger et confortable

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.

Voir tous les avantages

Sans fil

Léger et confortable

  • Transmission FM

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit

Utilisez tout de suite votre produit en y insérant directement les piles qui l'accompagnent.

Spécificités Techniques

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