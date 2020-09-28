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Rasage de près, protection cutanée avancée
Le rasoir Philips Series 7000 glisse parfaitement sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 3 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré, il réduit les frottements sur la peau de 25 %* pour minimiser les irritations.
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
La technologie de détection des mouvements de ce rasoir électrique surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.
Connectez votre rasoir électrique Philips à l'application GroomTribe pour avoir un suivi personnalisé. Vous pourrez suivre vos progrès et personnaliser vos gestes pour obtenir un rasage de près respectueux de la peau.
Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.
Ce nouveau rasoir de stylisation de précision est doté de canaux de guidage des poils pour une coupe et un confort optimaux.
10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau****, le puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en 1 minute seulement. Son utilisation permet de maintenir les performances du rasoir et d'améliorer l'hygiène.
Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.
Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.
Chez Philips, nous nous efforçons de promouvoir le développement durable dans tous les aspects de la création de produits. Avec leurs lames de rasage produites en utilisant 100 % d'électricité renouvelable et leurs emballages fabriqués à partir de matériaux recyclables, tous les rasoirs bénéficient d'un éco-passeport.
Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue.
Chargez votre rasoir Philips entièrement en seulement 1 heure, grâce à la batterie lithium-ion puissante et efficace. Si vous êtes pressé, une charge de 5 minutes vous permet d'avoir suffisamment d'autonomie pour un rasage complet.
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