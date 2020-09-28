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    Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche

    S7788/55

    Rasage de près, protection cutanée avancée

    Le rasoir Philips Series 7000 glisse parfaitement sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 3 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.

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    Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche

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    Rasage de près, protection cutanée avancée

    avec la technologie SkinIQ

    • Revêtement protecteur SkinGlide
    • Lames SteelPrecision
    • Capteur Motion Control
    • Têtes flexibles 360-D
    Un rasoir qui réduit les frottements pour minimiser les irritations

    Un rasoir qui réduit les frottements pour minimiser les irritations

    Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré, il réduit les frottements sur la peau de 25 %* pour minimiser les irritations.

    Des performances améliorées à chaque passage

    Des performances améliorées à chaque passage

    Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.

    Vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique de rasage

    Vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique de rasage

    La technologie de détection des mouvements de ce rasoir électrique surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.

    Maîtrisez votre technique avec l'application Philips GroomTribe

    Maîtrisez votre technique avec l'application Philips GroomTribe

    Connectez votre rasoir électrique Philips à l'application GroomTribe pour avoir un suivi personnalisé. Vous pourrez suivre vos progrès et personnaliser vos gestes pour obtenir un rasage de près respectueux de la peau.

    Un rasoir puissant pour dompter les barbes

    Un rasoir puissant pour dompter les barbes

    Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

    Suit les contours de votre visage

    Suit les contours de votre visage

    Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

    Guide les poils pour leur donner une position de coupe optimale

    Guide les poils pour leur donner une position de coupe optimale

    Ce nouveau rasoir de stylisation de précision est doté de canaux de guidage des poils pour une coupe et un confort optimaux.

    Station de nettoyage pour l'entretien de votre rasoir et l'hygiène

    Station de nettoyage pour l'entretien de votre rasoir et l'hygiène

    10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau****, le puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en 1 minute seulement. Son utilisation permet de maintenir les performances du rasoir et d'améliorer l'hygiène.

    Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

    Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

    Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

    Égalisez votre moustache et vos pattes

    Égalisez votre moustache et vos pattes

    Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.

    Le rasoir électrique avec un éco-passeport

    Le rasoir électrique avec un éco-passeport

    Chez Philips, nous nous efforçons de promouvoir le développement durable dans tous les aspects de la création de produits. Avec leurs lames de rasage produites en utilisant 100 % d'électricité renouvelable et leurs emballages fabriqués à partir de matériaux recyclables, tous les rasoirs bénéficient d'un éco-passeport.

    60 minutes de rasage pour 1 h de charge

    Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue. 

    Charge complète en une heure

    Chargez votre rasoir Philips entièrement en seulement 1 heure, grâce à la batterie lithium-ion puissante et efficace. Si vous êtes pressé, une charge de 5 minutes vous permet d'avoir suffisamment d'autonomie pour un rasage complet.

    Spécificités Techniques

    • SmartClick

      Adapté aux types de produits
      Le produit RQ585/51 NE s’adapte PAS au type de tête angulaire

    • Accessoires

      Socle de charge
      Oui
      Entretien
      Brossette de nettoyage
      Quick Clean Pod
      • Oui
      • 1 cartouche incluse
      Tondeuse rétractable intégrée
      Oui
      Voyage et rangement
      Housse de voyage

    • Logiciels

      Application
      • GroomTribe
      • Connexion Bluetooth®
      Mise à jour du logiciel
      Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.
      Compatibilité des smartphones
      iPhone et Android™

    • Alimentation

      Autonomie
      60 minutes
      Type de batterie
      Li-ion
      Tension automatique
      100-240 V
      Charge
      • Charge complète en 1 heure
      • Recharge rapide en 5 min
      Consommation en veille
      0,04  W
      Consommation maximale
      9  W

    • Design

      Couleur
      Chrome foncé
      Manche
      Poignée antidérapante
      Têtes de rasage
      Angulaires

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Oui
      Tête de rechange SH71
      Remplacer tous les 2 ans avec SH71

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      Têtes flexibles 360-D
      Système de rasage
      Lames SteelPrecision
      Technologie SkinIQ
      • Revêtement protecteur SkinGlide
      • Capteur Motion Control
      • Capteur Power Adapt

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      • Ouverture d'une simple pression
      • Entièrement lavable
      Écran
      • Indicateur Motion Control
      • Affichage LED
      • Voyant de niveau de charge
      • Système de verrouillage pour voyage
      À sec ou avec de la mousse
      Utilisable à sec ou avec de la mousse

    Badge-D2C

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    • par rapport aux matériaux sans revêtement
    • * Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
    • * * Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019.
    • * * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche
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