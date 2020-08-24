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    Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

    S5588/30

    Un rasage puissant qui préserve la peau

    Le rasoir Philips Series 5000 offre un rasage puissant et coupe encore plus de poils par passage.* Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir détecte et s'adapte à la densité de votre barbe, pour un meilleur confort cutané.

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    Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

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    Un rasage puissant qui préserve la peau

    avec la technologie SkinIQ

    • Lames SteelPrecision
    • Capteur Power Adapt
    • Têtes flexibles 360-D
    • Tondeuse rétractable intégrée
    Des performances améliorées à chaque passage

    Des performances améliorées à chaque passage

    Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.

    Un rasoir puissant pour dompter les barbes

    Un rasoir puissant pour dompter les barbes

    Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

    Suit les contours de votre visage

    Suit les contours de votre visage

    Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

    Guide les poils pour leur donner une position de coupe optimale

    Guide les poils pour leur donner une position de coupe optimale

    Ce nouveau rasoir de stylisation de précision est doté de canaux de guidage des poils pour une coupe et un confort optimaux.

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.

    Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

    Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

    Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

    60 minutes de rasage pour 1 h de charge

    60 minutes de rasage pour 1 h de charge

    Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue. 

    Charge complète en une heure

    Charge complète en une heure

    Chargez votre rasoir Philips entièrement en seulement 1 heure, grâce à la batterie lithium-ion puissante et efficace. Si vous êtes pressé, une charge de 5 minutes vous permet d'avoir suffisamment d'autonomie pour un rasage complet.

    Le rasoir électrique avec un éco-passeport

    Le rasoir électrique avec un éco-passeport

    Chez Philips, nous nous efforçons de promouvoir le développement durable dans tous les aspects de la création de produits. Avec leurs lames de rasage produites en utilisant 100 % d'électricité renouvelable et leurs emballages fabriqués à partir de matériaux recyclables, tous les rasoirs bénéficient d'un éco-passeport.

    Un rasage plus intuitif

    Un rasage plus intuitif

    Vous pouvez facilement voir la quantité d'énergie restante grâce à l'indicateur LED à 3 niveaux. Votre rasoir Philips vous prévient non seulement quand il est temps de le charger, mais il est également doté d'indicateurs de verrouillage, de nettoyage et de remplacement de la tête.

    Égalisez votre moustache et vos pattes

    Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Tondeuse rétractable intégrée
      Oui
      Voyage et rangement
      Housse de voyage

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Autonomie
      60 minutes
      Charge
      • Charge complète en 1 heure
      • Recharge rapide en 5 min
      Type de batterie
      Li-ion
      Consommation en veille
      0,04  W
      Consommation maximale
      9  W

    • Design

      Manche
      Poignée antidérapante
      Couleur
      Noir intense
      Têtes de rasage
      Angulaires

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Oui
      Tête de rechange SH71
      Remplacer tous les 2 ans avec SH71

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      Têtes flexibles 360-D
      Système de rasage
      Lames SteelPrecision
      Technologie SkinIQ
      Capteur Power Adapt

    • Facile d'utilisation

      Écran
      • Affichage LED
      • Voyant de niveau de charge
      • Système de verrouillage pour voyage
      À sec ou avec de la mousse
      Utilisable à sec ou avec de la mousse
      Nettoyage
      • Ouverture d'une simple pression
      • Entièrement lavable

    • SmartClick

      Adapté aux types de produits
      Le produit RQ585/51 NE s’adapte PAS au type de tête angulaire

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