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Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips Series 5000 offre un rasage puissant et coupe encore plus de poils par passage.* Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir détecte et s'adapte à la densité de votre barbe, pour un meilleur confort cutané.Voir tous les avantages
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Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.
Ce nouveau rasoir de stylisation de précision est doté de canaux de guidage des poils pour une coupe et un confort optimaux.
Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.
Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.
Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue.
Chargez votre rasoir Philips entièrement en seulement 1 heure, grâce à la batterie lithium-ion puissante et efficace. Si vous êtes pressé, une charge de 5 minutes vous permet d'avoir suffisamment d'autonomie pour un rasage complet.
Chez Philips, nous nous efforçons de promouvoir le développement durable dans tous les aspects de la création de produits. Avec leurs lames de rasage produites en utilisant 100 % d'électricité renouvelable et leurs emballages fabriqués à partir de matériaux recyclables, tous les rasoirs bénéficient d'un éco-passeport.
Vous pouvez facilement voir la quantité d'énergie restante grâce à l'indicateur LED à 3 niveaux. Votre rasoir Philips vous prévient non seulement quand il est temps de le charger, mais il est également doté d'indicateurs de verrouillage, de nettoyage et de remplacement de la tête.
Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.
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