Autres articles dans la boîte
- Tondeuse de précision SmartClick
S5420/06
Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
Le rasoir AquaTouch respecte votre peau tout en offrant un rasage rafraîchissant. Nos têtes équipées de lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.
Vous bénéficierez d'au moins 45 minutes d'autonomie, soit environ 15 rasages, pour 1 h de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement sans fil.
Bénéficiez d'une plus grande autonomie grâce à notre batterie lithium-ion longue durée efficace et puissante. Une charge rapide de 5 minutes procure suffisamment d'autonomie pour un rasage.
L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage
Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.
Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.
Accessoires
Alimentation
Design
Entretien
Performance de rasage
Facile d'utilisation
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.