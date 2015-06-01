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    Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

    S5420/06

    Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide

    Le rasoir AquaTouch respecte votre peau tout en offrant un rasage rafraîchissant. Nos têtes équipées de lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

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    Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

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    Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide

    Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel

    • Lames MultiPrecision
    • 45 min d'autonomie pour 1 h de charge
    • Tondeuse de précision SmartClick
    Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau

    Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau

    Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

    Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

    Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

    Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

    Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

    Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

    Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

    Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

    Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

    Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

    Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

    Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

    Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.

    45 minutes d'autonomie

    45 minutes d'autonomie

    Vous bénéficierez d'au moins 45 minutes d'autonomie, soit environ 15 rasages, pour 1 h de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement sans fil.

    1 heure de charge

    1 heure de charge

    Bénéficiez d'une plus grande autonomie grâce à notre batterie lithium-ion longue durée efficace et puissante. Une charge rapide de 5 minutes procure suffisamment d'autonomie pour un rasage.

    Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage

    Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage

    L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage

    Soulève les poils pour un rasage de près confortable

    Soulève les poils pour un rasage de près confortable

    Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.

    2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

    2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

    Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Capot de protection
      SmartClick
      Tondeuse de précision
      Capot de protection
      Oui
      Tondeuse nez-oreilles incluse
      Oui

    • Alimentation

      Charge
      • Charge complète en 1 heure
      • Recharge rapide en 5 min
      Type de batterie
      Lithium-ion
      Tension automatique
      100-240 V
      Autonomie
      45 min / 15 rasages
      Consommation en veille
      0,1  W
      Consommation maximale
      9  W

    • Design

      Couleur
      Bleu Neptune - Gris anthracite
      Manche
      Design ergonomique pour une bonne prise en main

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui
      Tête de rechange
      Remplacer tous les 2 ans avec SH50

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      Têtes flexibles dans 5 directions
      SkinComfort
      • Système SkinProtection
      • AquaTec Wet & Dry
      Système de rasage
      • Lames MultiPrecision
      • Système Super Lift&Cut

    • Facile d'utilisation

      Écran
      • Indicateur d'autonomie à 1 niveau
      • Voyant de charge faible
      • Témoin de charge
      • Voyant de nettoyage
      • Voyant de remplacement des têtes
      • Indicateur de verrouillage pour le transport
      Nettoyage
      Entièrement lavable
      À sec ou avec de la mousse
      Utilisable à sec ou avec de la mousse
      Fonctionnement
      Débrancher avant utilisation

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Tondeuse de précision SmartClick
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    • Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation
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