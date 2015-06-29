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    Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

    S5070/04

    Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide

    Le rasoir AquaTouch vous offre un rasage rafraîchissant tout en protégeant votre peau. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour une meilleure protection.

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    Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

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    Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide

    Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel

    • Lames ComfortCut
    • 40 min d'autonomie pour 1 h de charge
    • Tondeuse de précision SmartClick
    Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

    Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

    Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter votre peau. Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

    Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

    Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

    Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

    Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

    Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

    Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

    Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

    Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

    Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

    Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

    Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

    Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.

    40 minutes d'autonomie

    40 minutes d'autonomie

    Vous bénéficierez d'au moins 40 minutes d'autonomie (environ 13 rasages), avec 1 h de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement en mode sans fil.

    Temps de charge d'une heure

    Temps de charge d'une heure

    Bénéficiez d'une plus grande autonomie grâce à notre batterie longue durée efficace et puissante. En chargeant l'appareil pendant 5 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

    Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage

    Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage

    L'écran intuitif affiche des informations pertinentes pour obtenir des performances de rasage optimales : - Indicateur d'autonomie - Indicateur de charge faible - Indicateur de verrouillage de transport

    2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

    2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

    Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Capot de protection
      SmartClick
      Tondeuse de précision

    • Alimentation

      Charge
      • Charge complète en 1 heure
      • Charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage
      • Rechargeable
      Autonomie
      40 min / 13 rasages
      Type de batterie
      NiMH
      Tension automatique
      100-240 V
      Consommation en veille
      0,1  W
      Consommation maximale
      9  W

    • Design

      Manche
      Design ergonomique pour une bonne prise en main
      Couleur
      Gris anthracite - Bleu aquatique

    • Entretien

      Tête de rechange
      Remplacer tous les 2 ans avec SH50
      2 ans de garantie
      Oui

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      Têtes flexibles dans 5 directions
      Système de rasage
      Lames ComfortCut
      SkinComfort
      • AquaTec Wet & Dry
      • Système SkinProtection

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      Entièrement lavable
      Écran
      • Indicateur d'autonomie à 1 niveau
      • Voyant de charge faible
      • Indicateur de verrouillage pour le transport
      Fonctionnement
      Débrancher avant utilisation

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Tondeuse de précision SmartClick
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