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- Tondeuse de précision SmartClick
S5070/04
Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
Le rasoir AquaTouch vous offre un rasage rafraîchissant tout en protégeant votre peau. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour une meilleure protection.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter votre peau. Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.
Vous bénéficierez d'au moins 40 minutes d'autonomie (environ 13 rasages), avec 1 h de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement en mode sans fil.
Bénéficiez d'une plus grande autonomie grâce à notre batterie longue durée efficace et puissante. En chargeant l'appareil pendant 5 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.
L'écran intuitif affiche des informations pertinentes pour obtenir des performances de rasage optimales : - Indicateur d'autonomie - Indicateur de charge faible - Indicateur de verrouillage de transport
Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.
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