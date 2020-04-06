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Arrêté
S3/00
Un magnifique son intra-auriculaire
Ces écouteurs intra-auriculaires de qualité audiophile créent une scène sonore naturelle et étendue tout en offrant un confort et un maintien exceptionnels. Ses câbles à paires torsadées et ses connecteurs MMCX inclus permettent un magnifique rendu des détails lorsque vous connectez votre lecteur haute résolution.
Hybrides trois voies
Architecture acoustique
Son haute résolution
Préparez-vous à vivre une expérience musicale intra-auriculaire immersive. Le haut-parleur dynamique de 6 mm est conçu pour produire des basses précises et puissantes. Les doubles haut-parleurs à armature équilibrée créent des médiums équilibrés et des hautes fréquences extrêmement détaillées.
Le tube acoustique ovale et les trois tailles d'embouts en mousse à mémoire de forme Comply assurent une isolation parfaite. Vous profiterez des détails les plus subtils de votre musique, même lorsque vous l'écoutez dans des environnements bruyants. Les tours d'oreilles maintiennent les écouteurs en place.
Ressentez l'effet de chaque note grâce à ce casque. Connectez-le à une source haute résolution afin de tirer pleinement parti du son lossless, pour des performances aussi fidèles à l'original que possible.