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    Shaver series 3000 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

    S3232/52

    Un rasage de près et un confort accru

    Le rasoir Philips Series 3000 permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.

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    Shaver series 3000 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

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    Un rasage de près et un confort accru

    • Têtes 5D Pivot & Flex
    • Lames PowerCut
    • 60 min de rasage, 1 h de charge
    Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

    Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

    Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

    Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

    Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

    Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois. 

    Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

    Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

    Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

    60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge

    60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge

    Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue. 

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.

    Vérifiez le niveau de charge

    Vérifiez le niveau de charge

    Vérifiez la charge restante de votre rasoir. L'indicateur de batterie à 3 niveaux indique si la batterie est pleine, faible ou en cours de charge.

    Une charge rapide de 5 minutes pour un rasage de dernière minute

    Une charge rapide de 5 minutes pour un rasage de dernière minute

    Vous êtes pressé ? Il vous suffit de brancher votre rasoir pendant 5 minutes pour obtenir suffisamment d'énergie pour 1 rasage complet.

    Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme

    Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme

    Les 27 lames auto-affûtées de ce rasoir électrique ont été conçues avec précision pour un rasage de près.

    Égalisez votre moustache et vos pattes

    Égalisez votre moustache et vos pattes

    Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.

    Conçu pour une manipulation optimale

    Conçu pour une manipulation optimale

    Manipulez votre rasoir Philips en toute confiance grâce à son design ergonomique conçu pour une prise en main optimale.

    Manche antidérapant pour un rasage en toute sécurité

    Manche antidérapant pour un rasage en toute sécurité

    Ergonomique pour plus de précision et de facilité, le manche de ce rasoir électrique 100 % étanche offre une excellente prise en main sous la douche ou au lavabo.

    Rangement pratique à la maison ou en déplacement

    Rangement pratique à la maison ou en déplacement

    La trousse de voyage pratique est une solution de rangement sûre et compacte à la maison comme en déplacement.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Capot de protection
      Trousse
      Trousse de voyage

    • Alimentation

      Type de batterie
      Lithium-ion
      Autonomie
      60 minutes
      Tension automatique
      100-240 V
      Charge
      • Charge complète en 1 heure
      • Charge rapide en 5 min (S7000)

    • Design

      Couleur
      Bleu clair brillant
      Manche
      • Design ergonomique pour une bonne prise en main
      • Manche antidérapant en caoutchouc

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Oui
      Tête de rechange
      Remplacer tous les 2 ans avec SH30

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      Têtes 5D Pivot & Flex
      Système de rasage
      Lames PowerCut

    • Facile d'utilisation

      Écran
      Indicateur d'autonomie à 3 niveaux
      Nettoyage
      • Ouverture d'une simple pression
      • Entièrement lavable
      À sec ou avec de la mousse
      Rasage sur peau humide ou sèche
      Fonctionnement
      • Débrancher avant utilisation
      • Utilisation sans fil uniquement

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

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    • HQ110
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