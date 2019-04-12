Autres articles dans la boîte
- HQ110
S3232/52
Un rasage de près et un confort accru
Le rasoir Philips Series 3000 permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.
Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue.
Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.
Vérifiez la charge restante de votre rasoir. L'indicateur de batterie à 3 niveaux indique si la batterie est pleine, faible ou en cours de charge.
Vous êtes pressé ? Il vous suffit de brancher votre rasoir pendant 5 minutes pour obtenir suffisamment d'énergie pour 1 rasage complet.
Les 27 lames auto-affûtées de ce rasoir électrique ont été conçues avec précision pour un rasage de près.
Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.
Manipulez votre rasoir Philips en toute confiance grâce à son design ergonomique conçu pour une prise en main optimale.
Ergonomique pour plus de précision et de facilité, le manche de ce rasoir électrique 100 % étanche offre une excellente prise en main sous la douche ou au lavabo.
La trousse de voyage pratique est une solution de rangement sûre et compacte à la maison comme en déplacement.
Accessoires
Alimentation
Design
Entretien
Performance de rasage
Facile d'utilisation
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.