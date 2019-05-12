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  • Un rasage rafraîchissant plus confortable Un rasage rafraîchissant plus confortable Un rasage rafraîchissant plus confortable

    Shaver series 3000 Rasoir électrique Wet or Dry

    S3222/52

    Un rasage rafraîchissant plus confortable

    Le rasoir Philips AquaTouch 3000 permet un rasage pratique et confortable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel. Avec têtes 5D Pivot & Flex, lames ComfortCut et autonomie de 60 minutes.

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    Shaver series 3000 Rasoir électrique Wet or Dry

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    Un rasage rafraîchissant plus confortable

    • Têtes 5D Pivot & Flex
    • Lames ComfortCut
    • Tondeuse rétractable
    • 60 min de rasage, 1 h de charge
    Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

    Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

    Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

    Les lames ComfortCut sont conçues pour glisser parfaitement sur la peau

    Les lames ComfortCut sont conçues pour glisser parfaitement sur la peau

    Obtenez un rasage de près confortable pour la peau. Les caches de lame arrondies protègent les 27 lames auto-affûtées. Elles leur permettent de couper les poils en douceur juste au-dessus du niveau de la peau et facilitent une glisse parfaite du rasoir sur votre peau.

    AquaTec, pour un rasage pratique à sec ou rafraîchissant avec de la mousse

    AquaTec, pour un rasage pratique à sec ou rafraîchissant avec de la mousse

    Bénéficiez d'un rasage à sec pratique ou d'un rasage plus confortable avec du gel ou de la mousse, même sous la douche.

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Nettoyez facilement le rasoir. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la tête de rasage et rincer à l'eau.

    60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge

    60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge

    Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes pour 1 heure de charge. Le rasoir fonctionne uniquement lorsqu'il n'est pas en cours de charge.

    Charge rapide en 5 minutes

    Charge rapide en 5 minutes

    Vous êtes pressé ? Branchez votre rasoir pendant 5 minutes pour obtenir suffisamment d'énergie pour 1 rasage complet.

    Les 27 lames auto-affûtées assurent un rasage de près uniforme

    Les 27 lames auto-affûtées assurent un rasage de près uniforme

    Obtenez un rasage de près uniforme sans exception grâce aux 27 lames auto-affûtées bénéficiant d'une technologie de précision.

    Tondeuse rétractable pour la moustache et les pattes

    Tondeuse rétractable pour la moustache et les pattes

    Peaufinez votre style grâce à la tondeuse intégrée. Elle est idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.

    Le système Skin Protection permet une glisse en douceur pour protéger la peau

    Le système Skin Protection permet une glisse en douceur pour protéger la peau

    Conçu pour éviter les coupures et irritations, pour un rasage de près protecteur. Grâce à ses bords arrondis, le système Skin Protection glisse en douceur sur votre peau afin de la préserver.

    Indicateur de charge à 3 niveaux pour obtenir le meilleur du rasoir

    Indicateur de charge à 3 niveaux pour obtenir le meilleur du rasoir

    Consultez l'indicateur intuitif pour savoir auquel des 3 niveaux de charge la batterie se situe. Vous pourrez également voir facilement si la batterie est faible, en cours de charge, ou en cours de charge rapide.

    Rangement pratique à la maison ou en déplacement

    Rangement pratique à la maison ou en déplacement

    La trousse de voyage pratique est une solution de rangement sûre et compacte à la maison comme en déplacement.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Capot de protection
      Trousse
      Trousse de voyage

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Type de batterie
      Lithium-ion
      Autonomie
      60 minutes
      Charge
      Charge complète en 1 heure

    • Design

      Couleur
      Turquoise mystique
      Manche
      • Design ergonomique pour une bonne prise en main
      • Manche antidérapant en caoutchouc

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Oui
      Tête de rechange
      Remplacer tous les 2 ans avec SH30

    • Performance de rasage

      Système de rasage
      Lames ComfortCut
      Suivi des contours
      Têtes 5D Pivot & Flex
      Finitions
      Tondeuse rétractable

    • Facile d'utilisation

      Écran
      Indicateur d'autonomie à 3 niveaux
      Nettoyage
      • Ouverture d'une simple pression
      • Entièrement lavable
      À sec ou avec de la mousse
      Rasage sur peau humide ou sèche
      Fonctionnement
      • Débrancher avant utilisation
      • Utilisation sans fil uniquement

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

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    • HQ110
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