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Un rasage rafraîchissant plus confortable
Le rasoir Philips AquaTouch 3000 permet un rasage pratique et confortable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel. Avec têtes 5D Pivot & Flex, lames ComfortCut et autonomie de 60 minutes.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.
Obtenez un rasage de près confortable pour la peau. Les caches de lame arrondies protègent les 27 lames auto-affûtées. Elles leur permettent de couper les poils en douceur juste au-dessus du niveau de la peau et facilitent une glisse parfaite du rasoir sur votre peau.
Bénéficiez d'un rasage à sec pratique ou d'un rasage plus confortable avec du gel ou de la mousse, même sous la douche.
Nettoyez facilement le rasoir. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la tête de rasage et rincer à l'eau.
Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes pour 1 heure de charge. Le rasoir fonctionne uniquement lorsqu'il n'est pas en cours de charge.
Vous êtes pressé ? Branchez votre rasoir pendant 5 minutes pour obtenir suffisamment d'énergie pour 1 rasage complet.
Obtenez un rasage de près uniforme sans exception grâce aux 27 lames auto-affûtées bénéficiant d'une technologie de précision.
Peaufinez votre style grâce à la tondeuse intégrée. Elle est idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.
Conçu pour éviter les coupures et irritations, pour un rasage de près protecteur. Grâce à ses bords arrondis, le système Skin Protection glisse en douceur sur votre peau afin de la préserver.
Consultez l'indicateur intuitif pour savoir auquel des 3 niveaux de charge la batterie se situe. Vous pourrez également voir facilement si la batterie est faible, en cours de charge, ou en cours de charge rapide.
La trousse de voyage pratique est une solution de rangement sûre et compacte à la maison comme en déplacement.
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