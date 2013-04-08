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Haute fidélité et première qualité
Les écouteurs-boutons Fidelio S2 de Philips sont spécialement conçus pour offrir un son naturel et équilibré, révélant chaque harmonie telle que l'artiste l'a composée. Une qualité sonore incroyable dans un produit léger et durable pour un plaisir et un confort d'écoute véritables, partout où vous allez.Voir tous les avantages
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Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.
Les haut-parleurs à contrôle de mouvement multicouche (LMC) sont dotés d'un diaphragme en polymère multicouche encapsulant une couche de gel amortissant. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels à une couche, rigides et reproduisant un timbre mal maîtrisé et peu naturel pour les fréquences élevées, les différentes couches de notre haut-parleur LMC forment une surface non rigide maintenant la forme du gel. Le gel absorbe et atténue les énergies excessives, ce qui permet d'obtenir une réponse en fréquences plus plane et régulière, pour des hautes fréquences plus équilibrées, naturelles et raffinées.
Les coques en métal sont méticuleusement travaillées pour réduire la résonance et les vibrations, pour un son d'une précision authentique et un niveau de détails incroyable.
La forme ergonomique des écouteurs Fidelio S2 s'ajuste à la courbe naturelle de votre oreille, minimisant la pression. Sa construction légère en alliage cuivre et ses matériaux de qualité supérieure garantissent un confort longue durée, pour atteindre un confort parfait et profiter au mieux de votre musique.
Les coques ergonomiques sont protégées par une finition glossy en laque blanche, qui en plus de leur conférer un aspect haut de gamme, les rend plus durables et leur permet de résister aux rayures. Grâce à ce revêtement protecteur, le casque est facile à nettoyer et encore plus pratique à transporter. Il vous suffit de l'essuyer pour lui redonner un aspect neuf.
Les écouteurs intra-auriculaires Fidelio S2 sont dotés d'un micro et d'une commande intégrés vous permettant de passer facilement de la musique aux appels et inversement. Restez connecté avec vos proches et avec votre musique.
Chaque aspect de vos écouteurs intra-auriculaires Fidelio est conçu avec soin pour une expérience de plaisir musical exceptionnelle et sans faille. Son câble plat bicolore novateur, fabriqué en matériaux de qualité supérieure à la fois résistants et élégants, a des propriétés anti-nœuds qui vous permettent de vous plonger dans votre musique lors de vos déplacements, sans perdre de temps ni d'énergie à démêler les câbles. À la fois intelligent, facile et sans effort.
Les écouteurs intra-auriculaires Fidelio S2 sont fournis avec 5 paires d'embouts isolants en silicone pour garantir un maintien parfait et un confort prolongé.
Vos écouteurs intra-auriculaires Fidelio sont fournis avec leur propre housse de protection élégante. Fabriquée en mousse EVA moulée sur mesure, elle garde vos écouteurs Fidelio à l'abri en tout temps et avec élégance.
L'architecture arrière semi-fermée, associée à de grands haut-parleurs haut de gamme, offre des basses très étendues. La forme elle-même est optimisée pour réduire les pertes sonores. Les canaux d'égalisation de la pression avant offrent un son plus détaillé et équilibré et permettent de réduire l'effet d'occlusion, pour une écoute plus naturelle.
Augmentez votre plaisir d'écoute avec les embouts en mousse Comply® disponibles en 2 options selon vos préférences. Les embouts confortables S-Series offrent un maintien sûr et un confort prolongé, tandis que les embouts Ts-Series apportent une excellente isolation sonore vous permettant d'ignorer le monde et de vous plonger dans votre musique.
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