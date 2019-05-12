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Un rasage de près rafraîchissant
Grâce à ses lames auto-affûtées ComfortCut, le rasoir Philips AquaTouch 1000 offre un rasage de près rafraîchissant à sec ou avec de la mousse à raser, le tout à un prix abordable.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Obtenez un rasage de près confortable pour la peau. Les caches de lame arrondies protègent les 27 lames auto-affûtées. Elles leur permettent de couper les poils en douceur juste au-dessus du niveau de la peau et facilitent une glisse parfaite du rasoir sur votre peau.
Obtenez un rasage de près pratique grâce aux têtes flottantes tridirectionnelles. Elles sont mobiles, ce qui leur permet de s'adapter aux courbes de votre visage et d'assurer un contact régulier avec votre peau, sans pression excessive.
Peaufinez votre style grâce à la tondeuse intégrée. Elle est idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.
Bénéficiez d'un rasage à sec pratique ou d'un rasage plus confortable avec du gel ou de la mousse, même sous la douche.
Nettoyez facilement le rasoir. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la tête de rasage et rincer à l'eau.
Consultez l'indicateur intuitif pour savoir si la batterie du rasoir est faible, vide ou entièrement chargée.
Bénéficiez d'une autonomie de 40 minutes pour 8 heure de charge. Le rasoir fonctionne uniquement lorsqu'il n'est pas en cours de charge.
Conçu pour éviter les coupures et irritations, pour un rasage de près protecteur. Grâce à ses bords arrondis, le système Skin Protection glisse en douceur sur votre peau afin de la préserver.
Obtenez un rasage de près uniforme sans exception grâce aux 27 lames auto-affûtées bénéficiant d'une technologie de précision.
Manipulez votre rasoir en toute confiance grâce à son design ergonomique qui facilite une bonne prise en main lors du rasage.
Protégez la tête de rasage et gardez-la propre entre deux utilisations ou lors de vos déplacements.
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