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    Shaver series 1000 Rasoir électrique Wet or Dry

    S1121/41

    Un rasage de près rafraîchissant

    Grâce à ses lames auto-affûtées ComfortCut, le rasoir Philips AquaTouch 1000 offre un rasage de près rafraîchissant à sec ou avec de la mousse à raser, le tout à un prix abordable.

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    Shaver series 1000 Rasoir électrique Wet or Dry

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    Un rasage de près rafraîchissant

    • Lames ComfortCut
    • Têtes flexibles dans 3 directions
    • Ouverture d'une simple pression
    Les lames ComfortCut sont conçues pour glisser parfaitement sur la peau

    Les lames ComfortCut sont conçues pour glisser parfaitement sur la peau

    Obtenez un rasage de près confortable pour la peau. Les caches de lame arrondies protègent les 27 lames auto-affûtées. Elles leur permettent de couper les poils en douceur juste au-dessus du niveau de la peau et facilitent une glisse parfaite du rasoir sur votre peau.

    Les têtes flottantes 3D sont mobiles, pour un rasage de près pratique

    Les têtes flottantes 3D sont mobiles, pour un rasage de près pratique

    Obtenez un rasage de près pratique grâce aux têtes flottantes tridirectionnelles. Elles sont mobiles, ce qui leur permet de s'adapter aux courbes de votre visage et d'assurer un contact régulier avec votre peau, sans pression excessive.

    AquaTec, pour un rasage pratique à sec ou rafraîchissant avec de la mousse

    AquaTec, pour un rasage pratique à sec ou rafraîchissant avec de la mousse

    Bénéficiez d'un rasage à sec pratique ou d'un rasage plus confortable avec du gel ou de la mousse, même sous la douche.

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

    Nettoyez facilement le rasoir. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la tête de rasage et rincer à l'eau.

    Indicateur de charge à 1 niveau pour obtenir le meilleur du rasoir

    Indicateur de charge à 1 niveau pour obtenir le meilleur du rasoir

    Consultez l'indicateur intuitif pour savoir si la batterie du rasoir est faible, vide ou entièrement chargée.

    40 minutes d'autonomie pour 8 h de charge

    40 minutes d'autonomie pour 8 h de charge

    Bénéficiez d'une autonomie de 40 minutes pour 8 heure de charge. Le rasoir fonctionne uniquement lorsqu'il n'est pas en cours de charge.

    Le système Skin Protection permet une glisse en douceur pour protéger la peau

    Le système Skin Protection permet une glisse en douceur pour protéger la peau

    Conçu pour éviter les coupures et irritations, pour un rasage de près protecteur. Grâce à ses bords arrondis, le système Skin Protection glisse en douceur sur votre peau afin de la préserver.

    Les 27 lames auto-affûtées assurent un rasage de près uniforme

    Les 27 lames auto-affûtées assurent un rasage de près uniforme

    Obtenez un rasage de près uniforme sans exception grâce aux 27 lames auto-affûtées bénéficiant d'une technologie de précision.

    Forme ergonomique pour une manipulation pratique

    Forme ergonomique pour une manipulation pratique

    Manipulez votre rasoir en toute confiance grâce à son design ergonomique qui facilite une bonne prise en main lors du rasage.

    Capot de protection pour maintenir la propreté de la tête de rasage entre deux utilisations

    Capot de protection pour maintenir la propreté de la tête de rasage entre deux utilisations

    Protégez la tête de rasage et gardez-la propre entre deux utilisations ou lors de vos déplacements.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Capot de protection

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Type de batterie
      NiMH
      Charge
      Charge complète en 8 heures
      Autonomie
      40 min

    • Design

      Couleur
      Bleu Malibu
      Manche
      • Design ergonomique pour une bonne prise en main
      • Manche antidérapant en caoutchouc

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Oui
      Tête de rechange
      Remplacer tous les 2 ans avec SH30

    • Performance de rasage

      Suivi des contours
      Têtes flexibles dans 3 directions
      Système de rasage
      Lames ComfortCut

    • Facile d'utilisation

      Écran
      Indicateur d'autonomie à 1 niveau
      Nettoyage
      • Ouverture d'une simple pression
      • Entièrement lavable
      À sec ou avec de la mousse
      Rasage sur peau humide ou sèche
      Fonctionnement
      • Débrancher avant utilisation
      • Utilisation sans fil uniquement

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • HQ110
    Badge-D2C

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