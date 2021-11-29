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LongLifePile

R6L8B/40

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.

Voir tous les avantages

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

  • AA

  • Chlorure de zinc

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

La technologie au chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie aux piles lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils à faible consommation.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.

La pile se conserve jusqu'à 3 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 314.2 kB
  • 12 June 2024

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