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Arrêté
R6L8BL/40
La pile idéale pour les appareils à faible consommation
Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.
AA
Chlorure de zinc
La technologie au chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie aux piles lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils à faible consommation.
Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.