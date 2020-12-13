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LongLifeBatterie

R6L4B/40

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.

Voir tous les avantages

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

  • AA

  • Chlorure de zinc

  • 4 unités

La pile se conserve jusqu'à 3 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Couleurs pour faciliter l'identification des types de pile

Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

La technologie au chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie aux piles lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils à faible consommation.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 315.8 kB
  • 20 July 2026

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