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R6L2B/40
La pile idéale pour les appareils à faible consommation
Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.
AA
Chlorure de zinc
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.
La technologie au chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie aux piles lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils à faible consommation.
Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.