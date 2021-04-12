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Arrêté

Pile

R6G4F/40

Solution idéale pour les appareils peu consommateurs

La technologie au chlorure de zinc est idéale pour les réveils, radios, calculatrices et télécommandes.

Voir tous les avantages

Solution idéale pour les appareils peu consommateurs

  • AA

  • Chlorure de zinc

  • 4 unités

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

La technologie au chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie aux piles lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils à faible consommation.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.

La pile se conserve jusqu'à 3 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 324.1 kB
  • 12 June 2024

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