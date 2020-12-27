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RechargeablesPile

R6B4RTU25/59

Profitez plus longtemps de votre appareil

Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée n'ont pas besoin d'être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à cinq cents fois.

Voir tous les avantages

Profitez plus longtemps de votre appareil

  • AA, 2 500 mAh

  • Nickel-métal-hydrure

Profitez de capacités maximales pour longtemps

Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.

Pile AA rechargeable 2 500 mAh pour une utilisation plus durable

Ces piles AA rechargeables stockent et restituent 2 500 mAh d'énergie pour alimenter vos appareils plus longtemps.

Profitez de capacités maximales pour longtemps

Ces piles rechargeables nickel-métal-hydrure peuvent être rechargées entièrement jusqu'à 500 fois, sans qu'il soit nécessaire de les décharger totalement auparavant, ce qui vous permet d'en faire un meilleur usage.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 379.1 kB
  • 20 July 2026

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