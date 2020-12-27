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Profitez plus longtemps de votre appareil
Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée n'ont pas besoin d'être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à cinq cents fois.
AA, 2 500 mAh
Nickel-métal-hydrure
Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.
Ces piles AA rechargeables stockent et restituent 2 500 mAh d'énergie pour alimenter vos appareils plus longtemps.
Ces piles rechargeables nickel-métal-hydrure peuvent être rechargées entièrement jusqu'à 500 fois, sans qu'il soit nécessaire de les décharger totalement auparavant, ce qui vous permet d'en faire un meilleur usage.