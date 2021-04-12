ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

Arrêté

RechargeablesBatterie

R6B4RTU210/40

Profitez plus longtemps de votre appareil

Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée ne doivent pas être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à un millier de fois.

Voir tous les avantages

Profitez plus longtemps de votre appareil

  • AA, 2 100 mAh

  • Nickel-métal-hydrure

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.

Profitez de capacités maximales pour longtemps

Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.

Rechargeable jusqu'à 1 000 fois pour faire des économies

D'une durée de vie équivalente à 1 000 piles, elles vous font faire des économies.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 383.6 kB
  • 12 June 2024

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider