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Arrêté
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Profitez plus longtemps de votre appareil
Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée ne doivent pas être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à un millier de fois.
AA, 2 100 mAh
Nickel-métal-hydrure
La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.
Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.
D'une durée de vie équivalente à 1 000 piles, elles vous font faire des économies.