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Arrêté

RechargeablesPile

R6B4RTU10/59

Profitez plus longtemps de votre appareil

Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée n'ont pas besoin d'être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à cinq cents fois.

Voir tous les avantages

Profitez plus longtemps de votre appareil

  • AA, 1 000 mAh

  • Nickel-métal-hydrure

Profitez de capacités maximales pour longtemps

Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.

Une capacité exceptionnelle pour vos appareils numériques

Grâce à la pile 1 000 mAh, vous profitez encore plus longtemps de votre appareil photo numérique ou de tout autre appareil gourmand en énergie.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 374.1 kB
  • 21 July 2026

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