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Profitez plus longtemps de votre appareil
Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée n'ont pas besoin d'être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à cinq cents fois.
AA, 1 000 mAh
Nickel-métal-hydrure
Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.
La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.
Grâce à la pile 1 000 mAh, vous profitez encore plus longtemps de votre appareil photo numérique ou de tout autre appareil gourmand en énergie.