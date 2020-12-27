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Arrêté
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Profitez plus longtemps de votre appareil
Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée n'ont pas besoin d'être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à cinq cents fois.
AA, 2 500 mAh
Nickel-métal-hydrure
Ces piles AA rechargeables stockent et restituent 2 500 mAh d'énergie pour alimenter vos appareils plus longtemps.
La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.