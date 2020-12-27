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Arrêté

RechargeablesBatterie

R6B2RTU25/59

Profitez plus longtemps de votre appareil

Idéales pour tous les appareils numériques, ces piles AA à capacité élevée n'ont pas besoin d'être complètement déchargées avant d'être rechargées. Vous les rechargez quand bon vous semble jusqu'à cinq cents fois.

Voir tous les avantages

Profitez plus longtemps de votre appareil

  • AA, 2 500 mAh

  • Nickel-métal-hydrure

Pile AA rechargeable 2 500 mAh pour une utilisation plus durable

Ces piles AA rechargeables stockent et restituent 2 500 mAh d'énergie pour alimenter vos appareils plus longtemps.

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 345.3 kB
  • 21 July 2026

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