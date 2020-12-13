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LongLifePile

R20L2F/40

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.

Voir tous les avantages

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

  • D

  • Chlorure de zinc

  • 2 unités

Instructions simples et universelles pour l'utilisateur

Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.

Couleurs pour faciliter l'identification des types de pile

Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 376.1 kB
  • 21 July 2026

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