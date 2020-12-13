Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
R20L2F/40
La pile idéale pour les appareils à faible consommation
Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.
D
Chlorure de zinc
2 unités
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.
Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.
Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.