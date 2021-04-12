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Arrêté
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Profitez plus longtemps de votre appareil
Idéales pour tous vos appareils gourmands en énergie, ces piles AAA à capacité élevées peuvent être rechargées jusqu'à 1 000 fois.
AAA, 700 mAh
Nickel-métal-hydrure
La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.
Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.
D'une durée de vie équivalente à 1 000 piles, elles vous font faire des économies.