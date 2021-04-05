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Arrêté

RechargeablesBatterie

R03B2RTU70/40

Profitez plus longtemps de votre appareil

Idéales pour tous vos appareils gourmands en énergie, ces piles AAA à capacité élevées peuvent être rechargées jusqu'à 1 000 fois.

Voir tous les avantages

Profitez plus longtemps de votre appareil

  • AAA, 700 mAh

  • Nickel-métal-hydrure

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.

Profitez de capacités maximales pour longtemps

Une pile nickel-métal-hydrure peut être rechargée entièrement jusqu'à 1 000 fois, et ce, sans devoir être déchargée complètement auparavant. Vous pouvez donc faire un meilleur usage de vos piles rechargeables.

Rechargeable jusqu'à 1 000 fois pour faire des économies

D'une durée de vie équivalente à 1 000 piles, elles vous font faire des économies.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 334.9 kB
  • 12 June 2024

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