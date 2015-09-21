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Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe
Philips OneBlade est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents outils. OneBlade, un seul outil pour tous vos besoins.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez votre barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est fourni avec 4 sabots barbe de 3 jours : 1 mm pour un effet « barbe naissante », 2 mm pour une barbe de 3 jours classique, 3 mm pour une coupe courte et 5 mm pour une coupe plus longue.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
Le rasoir OneBlade ne rase pas aussi près qu'une lame traditionnelle, ce qui lui permet de préserver votre peau. Rasez facilement toutes les longueurs de poils à contre-sens.
Le rasoir Philips OneBlade suit les contours de votre visage pour vous permettre de couper et de raser efficacement et confortablement les poils sur toutes les zones de votre visage.
OneBlade suit les contours de votre visage pour tailler et raser facilement et confortablement, même les zones difficiles d'accès. Déplacez la lame double sens dans n'importe quelle direction pour définir vos contours et créer des lignes parfaites.
Obtenez une barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix grâce aux 4 sabots barbe de 3 jours inclus à 1, 2, 3 et 5 mm.
Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois* pour des performances optimales. Un indicateur d'usure vert apparaît lorsque la lame est usée.
Utilisez ce rasoir étanche au lavabo ou emportez-le avec vous sous la douche. Le rasoir étanche OneBlade est facile à nettoyer et peut être utilisé avec ou sans mousse.
Une seule charge dure 4 heures et offre 60 minutes de performance constante.
Performances de coupe et de rasage exceptionnelles
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