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    OneBlade

    QP2530/20

    Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe

    Philips OneBlade est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents outils. OneBlade, un seul outil pour tous vos besoins.

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    OneBlade

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    Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe

    Conçu pour couper les poils et non la peau

    • Taillez, stylisez, rasez
    • Quelle que soit la longueur des poils
    • 4 sabots clipsables barbe de 3 jours
    • Rechargeable, 100 % étanche
    Technologie unique OneBlade

    Technologie unique OneBlade

    Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

    Taillez

    Taillez

    Taillez votre barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est fourni avec 4 sabots barbe de 3 jours : 1 mm pour un effet « barbe naissante », 2 mm pour une barbe de 3 jours classique, 3 mm pour une coupe courte et 5 mm pour une coupe plus longue.

    Définissez les contours

    Définissez les contours

    Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

    Rasez

    Rasez

    Le rasoir OneBlade ne rase pas aussi près qu'une lame traditionnelle, ce qui lui permet de préserver votre peau. Rasez facilement toutes les longueurs de poils à contre-sens.

    Suit les contours de votre visage

    Suit les contours de votre visage

    Le rasoir Philips OneBlade suit les contours de votre visage pour vous permettre de couper et de raser efficacement et confortablement les poils sur toutes les zones de votre visage.

    Créez des contours précis et des lignes nettes

    Créez des contours précis et des lignes nettes

    OneBlade suit les contours de votre visage pour tailler et raser facilement et confortablement, même les zones difficiles d'accès. Déplacez la lame double sens dans n'importe quelle direction pour définir vos contours et créer des lignes parfaites.

    Sabots barbe de 3 jours pour plus de choix

    Sabots barbe de 3 jours pour plus de choix

    Obtenez une barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix grâce aux 4 sabots barbe de 3 jours inclus à 1, 2, 3 et 5 mm.

    Chaque lame dure 4 mois

    Chaque lame dure 4 mois

    Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois* pour des performances optimales. Un indicateur d'usure vert apparaît lorsque la lame est usée.

    Utilisation sur peau sèche ou humide

    Utilisation sur peau sèche ou humide

    Utilisez ce rasoir étanche au lavabo ou emportez-le avec vous sous la douche. Le rasoir étanche OneBlade est facile à nettoyer et peut être utilisé avec ou sans mousse.

    Chargez et allez-y

    Chargez et allez-y

    Une seule charge dure 4 heures et offre 60 minutes de performance constante.

    Spécificités Techniques

    • Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

      Système de rasage
      • Technologie de suivi des contours
      • Système double protection
      Système de coupe
      Technologie de suivi des contours

    • Accessoires

      Sabot
      4 sabots barbe de 3 jours (1, 2, 3, 5 mm)
      Entretien
      Capot de protection

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Type de batterie
      Lithium-ion
      Autonomie
      60 minutes
      Charge
      Charge complète en 4 heures
      Consommation maximale
      2  W

    • Design

      Manche
      Poignée antidérapante nervurée
      Couleur
      Vert citron, gris anthracite

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Sur le manche
      Tête de rechange
      • QP210, QP220, QP610, QP620
      • Remplacer tous les 4 mois*

    • Facile d'utilisation

      À sec ou avec de la mousse
      Oui
      Écran
      • Voyant de charge pleine
      • Voyant de charge faible
      • Témoin de charge
      Charge
      Rechargeable

    Badge-D2C

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    • Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.
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