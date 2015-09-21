Termes recherchés

  • Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

    OneBlade

    QP2520/20

    Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

    Le Philips OneBlade est un nouveau rasoir hybride révolutionnaire qui peut tondre, raser et définir des lignes et des contours bien nets pour n'importe quelle longueur de poils. Dites adieu aux multiples outils et aux étapes compliquées. OneBlade peut tout faire.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    OneBlade

    Produits similaires

    Afficher tous les OneBlade Face

    Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

    Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

    • Tondre, définir et raser
    • Pour poils de toute longueur
    • 3 peignes pour la barbe encastrables
    • Rechargeable, peau sèche ou humide
    Technologie unique OneBlade

    Technologie unique OneBlade

    Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

    Entretien de la barbe

    Entretien de la barbe

    Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.

    À la pointe du style

    À la pointe du style

    Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double face qui vous permet de voir chaque poil que vous coupez.

    Maîtrise des poils

    Maîtrise des poils

    Le rasoir OneBlade ne rase pas d’aussi près qu’une lame traditionnelle et garde votre peau apaisée. Vous pouvez ainsi aller dans toutes les directions et raser toutes les longueurs de poils sans désagrément.

    Épouse les contours du visage

    Épouse les contours du visage

    Le rasoir Philips OneBlade épouse les contours de votre visage pour vous permettre de tailler et de raser toutes les zones de façon efficace et confortable.

    Définissez des contours précis et des lignes nettes

    Définissez des contours précis et des lignes nettes

    OneBlade épouse les contours de votre visage, ce qui vous permet de tailler et de raser les poils partout sur votre corps, efficacement et confortablement. Servez-vous de la lame double face pour définir les contours et créer des lignes nettes en déplaçant la lame dans toutes les directions.

    Peignes à barbe pour plus de choix

    Peignes à barbe pour plus de choix

    Obtenez la longueur de barbe de votre choix en utilisant un des 3 peignes à barbe de 1, 3 ou 5 mm inclus.

    Chaque lame dure 4 mois

    Chaque lame dure 4 mois

    Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois* pour des performances optimales. Un indicateur d'usure vert apparaît lorsque la lame est usée.

    Rasage sur peau sèche ou humide

    Rasage sur peau sèche ou humide

    Utilisez ce rasoir étanche à l’évier ou emportez-le dans la douche. Le rasoir à sec ou humide OneBlade est facile à nettoyer et peut être utilisé avec ou sans mousse.

    Chargez et allez-y

    Chargez et allez-y

    Une seule charge dure 8 heures et offre 45 minutes de performance constante.

    Spécificités Techniques

    • Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

      Système de rasage
      • Technologie de suivi des contours
      • Système double protection
      Système de coupe
      Technologie de suivi des contours

    • Accessoires

      Sabot
      3 sabots barbe de 3 jours (1, 3, 5 mm)
      Entretien
      Capot de protection

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Type de batterie
      Ni-MH
      Autonomie
      45 minutes
      Charge
      Charge complète en 8 heures
      Consommation maximale
      2  W

    • Design

      Manche
      Poignée antidérapante nervurée
      Couleur
      Vert lime, anthracite

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Sur le manche
      Tête de rechange
      • QP210, QP220, QP610, QP620
      • Remplacer tous les 4 mois*

    • Facile d'utilisation

      À sec ou avec de la mousse
      Oui
      Écran
      Voyant de charge sur l'adaptateur
      Charge
      Rechargeable

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
    Clippin

    Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

    Accéder à Pièces détachées et accessoires

    Pièces de rechange et accessoires

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.