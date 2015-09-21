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Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs
Le Philips OneBlade est un nouveau rasoir hybride révolutionnaire qui peut tondre, raser et définir des lignes et des contours bien nets pour n'importe quelle longueur de poils. Dites adieu aux multiples outils et aux étapes compliquées. OneBlade peut tout faire.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double face qui vous permet de voir chaque poil que vous coupez.
Le rasoir OneBlade ne rase pas d’aussi près qu’une lame traditionnelle et garde votre peau apaisée. Vous pouvez ainsi aller dans toutes les directions et raser toutes les longueurs de poils sans désagrément.
Le rasoir Philips OneBlade épouse les contours de votre visage pour vous permettre de tailler et de raser toutes les zones de façon efficace et confortable.
OneBlade épouse les contours de votre visage, ce qui vous permet de tailler et de raser les poils partout sur votre corps, efficacement et confortablement. Servez-vous de la lame double face pour définir les contours et créer des lignes nettes en déplaçant la lame dans toutes les directions.
Obtenez la longueur de barbe de votre choix en utilisant un des 3 peignes à barbe de 1, 3 ou 5 mm inclus.
Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois* pour des performances optimales. Un indicateur d'usure vert apparaît lorsque la lame est usée.
Utilisez ce rasoir étanche à l’évier ou emportez-le dans la douche. Le rasoir à sec ou humide OneBlade est facile à nettoyer et peut être utilisé avec ou sans mousse.
Une seule charge dure 8 heures et offre 45 minutes de performance constante.
Performances de coupe et de rasage exceptionnelles
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