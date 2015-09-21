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  • Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils

    OneBlade Lames de rechange

    QP210/50

    Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils

    Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage intègre une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

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    OneBlade Lames de rechange

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    Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils

    Conçu pour couper les poils et non la peau

    • Taillez, stylisez et rasez
    • 1 x lames d’origine
    • Compat. avec tous les manches OneBlade
    • La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur
    Technologie unique OneBlade

    Technologie unique OneBlade

    Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

    Compat. avec tous les manches OneBlade

    Compat. avec tous les manches OneBlade

    Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

    Une lame qui ne s’émousse pas facilement

    Une lame qui ne s’émousse pas facilement

    La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale

    Lame double sens

    Lame double sens

    Elle coupe vers le haut et vers le bas. Obtenez des lignes bien définies en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

    Étanche

    Étanche

    Le rasoir OneBlade est étanche (IPX7), ce qui facilite le nettoyage ; rincez-le simplement sous l’eau du robinet. Vous pouvez également vous raser sous la douche, avec ou sans mousse, selon vos préférences.

    Spécificités Techniques

    • Entretien

      Tête de rechange
      Remplacer tous les 4 mois*
    Badge-D2C

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    • Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
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