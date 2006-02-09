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QG3080/10
Tondeuse multistyles 7 en 1
Ce kit tondeuse multistyles professionnel Philips QG3080 avec tondeuse tête, barbe, nez et oreilles est l'outil idéal pour créer des styles pour toutes les occasions.
7 en 1
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.