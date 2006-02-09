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Arrêté

Multigroom series 3000Kit tondeuse multistyles

QG3080/10

Tondeuse multistyles 7 en 1

Ce kit tondeuse multistyles professionnel Philips QG3080 avec tondeuse tête, barbe, nez et oreilles est l'outil idéal pour créer des styles pour toutes les occasions.

Voir tous les avantages

Créez votre propre look

Tondeuse multistyles 7 en 1

  • 7 en 1

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.

9 hauteurs de coupe, de 1 à 18 mm

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.

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