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    tondeuse à cheveux familiale

    QC5115/15

    1 récompense

    Coupez les cheveux de toute votre famille

    Il n'a jamais été aussi simple de couper les cheveux des membres de sa famille. Cette tondeuse au design léger et ergonomique est équipée d'un moteur puissant mais très silencieux, ainsi que de lames et sabots respectueux de la peau, pour des performances optimales sur les cheveux des enfants comme des adultes.

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    tondeuse à cheveux familiale

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    Coupez les cheveux de toute votre famille

    avec la plus silencieuse de nos tondeuses pour adultes et enfants

    • Lames en inox
    • 11 hauteurs de coupe
    • Fonctionnement sur secteur
    Permet de régler différentes hauteurs de coupe

    Permet de régler différentes hauteurs de coupe

    Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

    Silencieux et puissant

    Silencieux et puissant

    Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.

    Sabots arrondis pour éviter les tiraillements et les irritations

    Sabots arrondis pour éviter les tiraillements et les irritations

    Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.

    Des performances durables

    Des performances durables

    Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse à cheveux sont conçues pour offrir des résultats uniformes, jour après jour.

    Des coupes de cheveux familiales en toute simplicité

    Des coupes de cheveux familiales en toute simplicité

    Idéale pour les enfants, cette tondeuse familiale est ergonomique, ultra-légère et facile à utiliser.

    Tondeuse à cheveux filaire pour une alimentation ininterrompue

    Tondeuse à cheveux filaire pour une alimentation ininterrompue

    Pas de batterie déchargée en cours d'utilisation. Cette tondeuse à cheveux Philips se branche sur le secteur pour une alimentation fiable et ininterrompue.

    Lames faciles à détacher et à nettoyer

    Lames faciles à détacher et à nettoyer

    Nettoyez facilement votre tondeuse à cheveux électrique. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.

    Garantie de 2 ans, tension internationale

    Garantie de 2 ans, tension internationale

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde.

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Une puissance de coupe facile à maintenir : nos lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.

    Spécificités Techniques

    • Entretien

      Garantie
      2 ans de garantie

    • Système de coupe

      Largeur des lames
      41 mm
      Élément de coupe
      Lames en inox
      Plage des hauteurs de coupe
      De 3 à 21 mm
      Nombre de hauteurs de coupe
      11
      Précision (taille du pas)
      De 2 mm

    • Facile d'utilisation

      Sans entretien
      Aucune lubrification requise
      Nettoyage
      Brossage à sec

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Brossette de nettoyage
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