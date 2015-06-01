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- Brossette de nettoyage
QC5115/15
Coupez les cheveux de toute votre famille
Il n'a jamais été aussi simple de couper les cheveux des membres de sa famille. Cette tondeuse au design léger et ergonomique est équipée d'un moteur puissant mais très silencieux, ainsi que de lames et sabots respectueux de la peau, pour des performances optimales sur les cheveux des enfants comme des adultes.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.
Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.
Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.
Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse à cheveux sont conçues pour offrir des résultats uniformes, jour après jour.
Idéale pour les enfants, cette tondeuse familiale est ergonomique, ultra-légère et facile à utiliser.
Pas de batterie déchargée en cours d'utilisation. Cette tondeuse à cheveux Philips se branche sur le secteur pour une alimentation fiable et ininterrompue.
Nettoyez facilement votre tondeuse à cheveux électrique. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde.
Une puissance de coupe facile à maintenir : nos lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.
Entretien
Système de coupe
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