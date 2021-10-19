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Arrêté
PPX720/INT
Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité
Équipé d'Android TV, le PicoPix MaxTV projette une image mesurant jusqu'à 120" (304 cm) en True Full HD. Avec ses différentes corrections d'image, son réglage automatique de la luminosité, jusqu'à 4 h d'autonomie de batterie et une fonction Boombox, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !
120" en True Full HD 1080p
Portabilité et son Xtreme
Expérience Android TV
Fonction Boombox Bluetooth®
La mise au point automatique en un clic élimine les tracas d'une configuration manuelle. La caméra haute résolution et la technologie de mise au point automatique par IA vous garantissent toujours une image parfaite, automatiquement.
Un projecteur PicoPix MaxTV ultra-compact contenant tout ce dont vous avez besoin. Profitez d'une autonomie de 4 heures en mode projection ou de 10 heures en mode Enceinte Bluetooth®. La fonction Batterie externe permet également de charger tous vos appareils via le port USB-C ou USB-A.
Utilisée dans 9 cinémas sur 10 dans le monde, la technologie DLP de Texas Instruments affiche des images saisissantes, un contraste élevé et une image lumineuse quelles que soient les circonstances. Attendez-vous à une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes qui reproduisent 100 % du signal REC 709.
Google, Google Play, YouTube, Android TV et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.