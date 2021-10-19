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Arrêté

PicoPix MaxTVProjecteur mobile

PPX720/INT

Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité

Équipé d'Android TV, le PicoPix MaxTV projette une image mesurant jusqu'à 120" (304 cm) en True Full HD. Avec ses différentes corrections d'image, son réglage automatique de la luminosité, jusqu'à 4 h d'autonomie de batterie et une fonction Boombox, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !

Voir tous les avantages

Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité

  • 120" en True Full HD 1080p

  • Portabilité et son Xtreme

  • Expérience Android TV

  • Fonction Boombox Bluetooth®

Mise au point automatique intelligente

Mise au point automatique intelligente

La mise au point automatique en un clic élimine les tracas d'une configuration manuelle. La caméra haute résolution et la technologie de mise au point automatique par IA vous garantissent toujours une image parfaite, automatiquement.

Portabilité Xtreme

Portabilité Xtreme

Un projecteur PicoPix MaxTV ultra-compact contenant tout ce dont vous avez besoin. Profitez d'une autonomie de 4 heures en mode projection ou de 10 heures en mode Enceinte Bluetooth®. La fonction Batterie externe permet également de charger tous vos appareils via le port USB-C ou USB-A.

Technologie DLP TI / REC709

Technologie DLP TI / REC709

Utilisée dans 9 cinémas sur 10 dans le monde, la technologie DLP de Texas Instruments affiche des images saisissantes, un contraste élevé et une image lumineuse quelles que soient les circonstances. Attendez-vous à une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes qui reproduisent 100 % du signal REC 709.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

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  2. Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.