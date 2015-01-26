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Arrêté
ORD7100R/00
La radio vintage
Cette Radio Vintage Philips répond à tous vos besoins. Conçue dans le style des radios Philips emblématiques de 1955, elle est dotée d'un tuner FM stéréo, charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées.
avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
FM
10 W
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.
Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.