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    Nose trimmer series 3000 Tondeuse nez, oreilles et sourcils

    NT3650/16

    Un confort ultime, sans tiraillement

    La tondeuse nez-oreilles Philips series 3000 taille confortablement les poils de votre nez, de vos oreilles, ainsi que vos sourcils. La nouvelle technologie PrecisionTrim et le système Protective Guard ont été conçus pour offrir une coupe simple et efficace, sans tiraillement.

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    Nose trimmer series 3000 Tondeuse nez, oreilles et sourcils

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    Un confort ultime, sans tiraillement

    Coupez les poils de votre nez, de vos oreilles, ainsi que vos sourcils

    • 100 % confort, sans tiraillement
    • Système Protective Guard
    • Entièrement lavable, pile AA
    • 2 sabots sourcils, housse
    Taillez confortablement vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez et de vos oreilles

    Taillez confortablement vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez et de vos oreilles

    Éliminez facilement et efficacement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère.

    Coupe facile et efficace sans égratignures

    Coupe facile et efficace sans égratignures

    Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.

    Coupe pratique sous n'importe quel angle

    Coupe pratique sous n'importe quel angle

    Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.

    Manche texturé pour une prise en main optimale même mouillé

    Manche texturé pour une prise en main optimale même mouillé

    Le manche texturé vous permet d'utiliser votre tondeuse nez-oreilles pour hommes avec une meilleure prise en main et une meilleure maîtrise, tandis que l'interrupteur marche/arrêt est positionné de manière pratique.

    Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage facile

    Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage facile

    La meilleure tondeuse nez-oreilles pour vous est celle qui convient à vos habitudes. Il vous suffit de rincer votre tondeuse après l'avoir utilisée pour la maintenir en parfait état.

    Prêt à l'emploi

    Prêt à l'emploi

    Commencez à utiliser votre tondeuse nez-oreilles immédiatement, grâce à la pile AA incluse dans la boîte.

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Trousse
      Trousse de voyage
      Sabot
      • Sabot pour sourcils
      • Sabot de précision 5 mm

    • Alimentation

      Type de batterie
      AA

    • Design

      Couleur
      Gris
      Manche
      Design ergonomique pour une bonne prise en main

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Système de coupe

      Élément de coupe
      Lames en inox
      Lames ultra-performantes
      Pour une coupe en douceur

    • Facile d'utilisation

      À sec ou avec de la mousse
      Utilisation sous la douche
      Nettoyage
      Entièrement lavable
      Aucune lubrification nécessaire
      Oui

    Badge-D2C

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