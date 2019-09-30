Taillez confortablement vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez et de vos oreilles

Éliminez facilement et efficacement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère.