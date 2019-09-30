NT3650/16
Un confort ultime, sans tiraillement
La tondeuse nez-oreilles Philips series 3000 taille confortablement les poils de votre nez, de vos oreilles, ainsi que vos sourcils. La nouvelle technologie PrecisionTrim et le système Protective Guard ont été conçus pour offrir une coupe simple et efficace, sans tiraillement.Voir tous les avantages
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Éliminez facilement et efficacement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère.
Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.
Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.
Le manche texturé vous permet d'utiliser votre tondeuse nez-oreilles pour hommes avec une meilleure prise en main et une meilleure maîtrise, tandis que l'interrupteur marche/arrêt est positionné de manière pratique.
La meilleure tondeuse nez-oreilles pour vous est celle qui convient à vos habitudes. Il vous suffit de rincer votre tondeuse après l'avoir utilisée pour la maintenir en parfait état.
Commencez à utiliser votre tondeuse nez-oreilles immédiatement, grâce à la pile AA incluse dans la boîte.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.
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