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    Nose trimmer series 3000 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

    NT3160/10

    Aucune sensation de tiraillement

    La TONDEUSE NEZ-OREILLES Philips Series 3000 élimine en douceur les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils. Grâce à la technologie ProtecTube et à l'angle parfaitement étudié de la tondeuse, les poils sont coupés rapidement et facilement, sans sensation de tiraillement.

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    Nose trimmer series 3000 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

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    Aucune sensation de tiraillement

    Coupe rapide et sûre des poils (nez, oreilles et sourcils)

    • Aucune sensation de tiraillement
    • Système de protection, angle idéal
    • Entièrement lavable, pile AA
    • 2 sabots sourcils, housse
    Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

    Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

    Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.

    Fentes de coupe aiguisées et ultra-précises

    Fentes de coupe aiguisées et ultra-précises

    L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.

    Rangement facile de tous les accessoires

    Rangement facile de tous les accessoires

    La pochette souple comprend : pile AA et 2 sabots sourcils.

    Manche texturé pour une prise en main optimale même mouillé

    Manche texturé pour une prise en main optimale même mouillé

    Le manche texturé vous permet d'utiliser votre tondeuse nez-oreilles pour hommes avec une meilleure prise en main et une meilleure maîtrise, tandis que l'interrupteur marche/arrêt est positionné de manière pratique.

    Prêt à l'emploi

    Prêt à l'emploi

    Commencez à utiliser votre tondeuse nez-oreilles immédiatement, grâce à la pile AA incluse dans la boîte.

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Lubrification inutile, pour un entretien facile.

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.

    Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles

    La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.

    Nettoyage simple et impeccable

    La tondeuse à barbe 100 % étanche se rince simplement sous le robinet pour un nettoyage impeccable en toute simplicité.

    2 sabots pour des sourcils impeccables

    Utilisez les sabots sourcils de 3 ou 5 mm pour tailler vos sourcils ou entretenir votre style en maintenant une hauteur uniforme.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Trousse
      Oui

    • Alimentation

      Alimentation
      Pile AA

    • Design

      Manche
      Revêtement en caoutchouc
      Finition
      Laque argentée et caoutchouc
      Couleur
      Noir et gris

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Système de coupe

      Élément de coupe
      Lames en inox
      Nombre de hauteurs de coupe
      3
      Largeur de la lame de la tondeuse nez-oreilles
      21 mm
      2 sabots sourcils
      3 et 5 mm

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      Entièrement lavable
      Sans entretien
      Aucune lubrification requise

    Badge-D2C

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