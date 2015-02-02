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Aucune sensation de tiraillement
La TONDEUSE NEZ-OREILLES Philips Series 3000 élimine en douceur les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils. Grâce à la technologie ProtecTube et à l'angle parfaitement étudié de la tondeuse, les poils sont coupés rapidement et facilement, sans sensation de tiraillement.Voir tous les avantages
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Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.
L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.
La pochette souple comprend : pile AA et 2 sabots sourcils.
Le manche texturé vous permet d'utiliser votre tondeuse nez-oreilles pour hommes avec une meilleure prise en main et une meilleure maîtrise, tandis que l'interrupteur marche/arrêt est positionné de manière pratique.
Commencez à utiliser votre tondeuse nez-oreilles immédiatement, grâce à la pile AA incluse dans la boîte.
Lubrification inutile, pour un entretien facile.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.
La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.
La tondeuse à barbe 100 % étanche se rince simplement sous le robinet pour un nettoyage impeccable en toute simplicité.
Utilisez les sabots sourcils de 3 ou 5 mm pour tailler vos sourcils ou entretenir votre style en maintenant une hauteur uniforme.
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