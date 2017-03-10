Termes recherchés

  • Stylisation et précision avancées Stylisation et précision avancées Stylisation et précision avancées

    Multigroom series 5000 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

    MG5730/15

    Stylisation et précision avancées

    Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente et ses 11 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Les lames DualCut apportent une précision maximale, tandis que le manche antidérapant en caoutchouc améliore votre confort et votre maîtrise.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Multigroom series 5000 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

    Produits similaires

    Afficher tous les Tondeuses multistyles

    Stylisation et précision avancées

    Tondeuse 11-en-1 ultra-polyvalente

    • 11 outils
    • Technologie DualCut
    • Jusqu'à 80 min d'autonomie
    • Waterproof
    Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

    Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

    Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.

    11 accessoires pour le visage et les cheveux

    11 accessoires pour le visage et les cheveux

    La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 11 accessoires pour tout le corps.

    Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

    Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

    Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

    Rasoir de précision pour une barbe, des pattes et une nuque parfaitement dessinées

    Rasoir de précision pour une barbe, des pattes et une nuque parfaitement dessinées

    Utilisez le rasoir de précision après la tondeuse pour obtenir une barbe, des pattes et une nuque aux contours parfaitement dessinés.

    Une finition impeccable

    Une finition impeccable

    Avec son design étroit, la tondeuse de précision en acier facilite la stylisation et les finitions.

    Élimine les poils du nez et des oreilles

    Élimine les poils du nez et des oreilles

    La tondeuse tout-en-un élimine rapidement les poils indésirables du nez et des oreilles sans coupures ni égratignures.

    Coupez à la hauteur de votre choix

    Coupez à la hauteur de votre choix

    Retouchez rapidement votre visage et vos cheveux grâce aux sept protections de coupe renforcées. 2 sabots barbe de 3 jours pour des coupes à 1 et 2 mm, un sabot barbe réglable, 3 sabots cheveux de 9, 12 et 16 mm, ainsi qu'un sabot corps.

    80 minutes d'autonomie

    80 minutes d'autonomie

    Cette tondeuse Philips vous offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie par charge de 16 heures.

    Ergonomique

    Ergonomique

    Votre tondeuse est facile à tenir et à manipuler, grâce à son manche ergonomique en caoutchouc permettant une coupe plus maîtrisée. 

    Étanche pour un nettoyage facile sous le robinet

    Étanche pour un nettoyage facile sous le robinet

    Rincez simplement l'appareil et les accessoires après chaque utilisation pour des performances longue durée.

    Rangement pratique

    Rangement pratique

    Désencombrez votre salle de bains et votre sac de sport en conservant tous vos accessoires au même endroit, grâce à la petite trousse de rangement qui facilite l'organisation et le transport.

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

    Spécificités Techniques

    • Créez le look dont vous rêvez

      Nombre d'accessoires
      11 outils
      Kit coiffeur
      • Tondeuse en métal
      • Tondeuse de précision en métal
      • Rasoir de précision
      • Tondeuse nez-oreilles
      • Sabot barbe réglable 3-7 mm
      • 2 sabots barbe de 3 jours
      • 3 sabots
      • 1 sabot corps
      Tondeuse corps / tondeuse à cheveux / stylisation du visage
      • Barbe longue
      • Barbe courte
      • style « Barbe de 3 jours »
      • Lignes nettes
      • Style précis
      • Bouc

    • Accessoires

      Entretien
      Brossette de nettoyage
      Trousse
      Trousse de rangement

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Type de batterie
      Ni-MH
      Charge
      Charge complète en 16 heures
      Autonomie
      80 minutes

    • Design

      Manche
      Caoutchouc antidérapant

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Oui

    • Système de coupe

      Technologie DualCut
      Coupe dans deux directions
      Lames auto-affûtées
      Oui

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      100 % étanche
      Sans entretien
      Aucune lubrification nécessaire

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.