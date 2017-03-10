MG5730/15
Stylisation et précision avancées
Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente et ses 11 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Les lames DualCut apportent une précision maximale, tandis que le manche antidérapant en caoutchouc améliore votre confort et votre maîtrise.Voir tous les avantages
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Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.
La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 11 accessoires pour tout le corps.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
Utilisez le rasoir de précision après la tondeuse pour obtenir une barbe, des pattes et une nuque aux contours parfaitement dessinés.
Avec son design étroit, la tondeuse de précision en acier facilite la stylisation et les finitions.
La tondeuse tout-en-un élimine rapidement les poils indésirables du nez et des oreilles sans coupures ni égratignures.
Retouchez rapidement votre visage et vos cheveux grâce aux sept protections de coupe renforcées. 2 sabots barbe de 3 jours pour des coupes à 1 et 2 mm, un sabot barbe réglable, 3 sabots cheveux de 9, 12 et 16 mm, ainsi qu'un sabot corps.
Cette tondeuse Philips vous offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie par charge de 16 heures.
Votre tondeuse est facile à tenir et à manipuler, grâce à son manche ergonomique en caoutchouc permettant une coupe plus maîtrisée.
Rincez simplement l'appareil et les accessoires après chaque utilisation pour des performances longue durée.
Désencombrez votre salle de bains et votre sac de sport en conservant tous vos accessoires au même endroit, grâce à la petite trousse de rangement qui facilite l'organisation et le transport.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.
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