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    Multigroom series 3000 6-en-1 Visage

    MG3710/15

    Tondeuse tout-en-un

    Changez de style à tout moment avec cette tondeuse tout-en-un robuste. Ses 6 outils de qualité vous permettent de styliser facilement et avec précision votre visage.

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    Multigroom series 3000 6-en-1 Visage

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    Tondeuse tout-en-un

    Tondeuse 6-en-1

    • 6 outils
    • Lames en acier auto-affûtées
    • Jusqu'à 60 min d'autonomie
    • Accessoires rinçables
    Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

    Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

    Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.

    Taillez et stylisez votre barbe avec 6 outils

    Taillez et stylisez votre barbe avec 6 outils

    Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe.

    La tondeuse permet de définir les contours de votre barbe et de votre nuque, pour un style impeccable

    La tondeuse permet de définir les contours de votre barbe et de votre nuque, pour un style impeccable

    Utilisez la tondeuse sans sabot pour obtenir une barbe et une nuque aux contours impeccables. Les lames auto-affûtées de la tondeuse restent aussi aiguisées au premier jour qu'au bout de 3 ans d'utilisation.

    Élimine les poils du nez et des oreilles

    Élimine les poils du nez et des oreilles

    La tondeuse tout-en-un élimine rapidement les poils indésirables du nez et des oreilles sans coupures ni égratignures.

    4 sabots pour le visage

    4 sabots pour le visage

    2 sabots barbe de 3 jours (1 ,2 mm) et 2 sabots barbe (3, 5 mm).

    60 minutes d'autonomie

    60 minutes d'autonomie

    Cette tondeuse Philips vous offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie par charge de 16 heures.

    Accessoires faciles à entretenir

    Accessoires faciles à entretenir

    Votre tondeuse visage et corps est simple à entretenir, grâce à ses lames antirouilles et à ses protections qui résistent à l'eau pour faciliter le nettoyage.

    Rangement pratique

    Rangement pratique

    Désencombrez votre salle de bains et votre sac de sport en conservant tous vos accessoires au même endroit, grâce à la petite trousse de rangement qui facilite l'organisation et le transport.

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

    Spécificités Techniques

    • Créez le look dont vous rêvez

      Nombre d'accessoires
      6 outils
      Kit coiffeur
      • Tondeuse
      • Tondeuse nez-oreilles
      • 2 sabots barbe
      • 2 sabots barbe de 3 jours
      Stylisation du visage
      • Barbe longue
      • Barbe courte
      • style « Barbe de 3 jours »
      • Lignes nettes
      • Style précis
      • Bouc

    • Accessoires

      Entretien
      Brossette de nettoyage
      Trousse
      Trousse de rangement

    • Alimentation

      Charge
      Charge complète en 16 heures
      Tension automatique
      100-240 V
      Autonomie
      60 minutes
      Type de batterie
      Ni-MH
      Mode basse consommation
      < 0,3 W
      Arrêt (sans accessoires)
      < 0,1 W

    • Entretien

      Garantie de 2 ans
      Oui

    • Système de coupe

      Lames auto-affûtées
      Oui

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      Accessoires rinçables
      Sans entretien
      Aucune lubrification nécessaire

    Badge-D2C

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