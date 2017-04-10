MG3710/15
Tondeuse tout-en-un
Changez de style à tout moment avec cette tondeuse tout-en-un robuste. Ses 6 outils de qualité vous permettent de styliser facilement et avec précision votre visage.Voir tous les avantages
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Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.
Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe.
Utilisez la tondeuse sans sabot pour obtenir une barbe et une nuque aux contours impeccables. Les lames auto-affûtées de la tondeuse restent aussi aiguisées au premier jour qu'au bout de 3 ans d'utilisation.
La tondeuse tout-en-un élimine rapidement les poils indésirables du nez et des oreilles sans coupures ni égratignures.
2 sabots barbe de 3 jours (1 ,2 mm) et 2 sabots barbe (3, 5 mm).
Cette tondeuse Philips vous offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie par charge de 16 heures.
Votre tondeuse visage et corps est simple à entretenir, grâce à ses lames antirouilles et à ses protections qui résistent à l'eau pour faciliter le nettoyage.
Désencombrez votre salle de bains et votre sac de sport en conservant tous vos accessoires au même endroit, grâce à la petite trousse de rangement qui facilite l'organisation et le transport.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.
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