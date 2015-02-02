MG1100/16
Lignes et contours précis
La TONDEUSE MULTISTYLES Philips Series 1000 offre toute la puissance et la précision nécessaires pour tondre, sculpter et raser votre barbe. La technologie DualCut et les différents sabots vous permettent de tondre et tailler votre barbe de façon uniforme, tandis que le rasoir de précision vous permet de définir des lignes et contours parfaitement nets.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La tondeuse de précision de 21 mm vous permet de créer et de sculpter de manière uniforme votre barbe (barbe de 3 jours, bouc, pattes, cou ou moustache) avec une excellente visibilité et une grande maîtrise.
La technologie avancée DualCut associe un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements.
Le rasoir à grille de précision 21 mm est muni d'une technologie à grille qui respecte la peau. Il est plus précis qu'un rasoir à lame sur les surfaces étroites, pour un rasage impeccable, même dans les zones difficiles d'accès.
Taillez et entretenez une barbe de 3 jours, une barbe classique, un bouc, des pattes et une moustache en maintenant une hauteur uniforme, grâce aux sabots de précision clipsables de 1 mm, 3 mm et 5 mm.
La tondeuse à barbe 100 % étanche se rince simplement sous le robinet pour un nettoyage impeccable en toute simplicité.
La brosse permet de maintenir la propreté de la lame après utilisation.
Le manche texturé vous permet d'utiliser votre tondeuse nez-oreilles pour hommes avec une meilleure prise en main et une meilleure maîtrise, tandis que l'interrupteur marche/arrêt est positionné de manière pratique.
Commencez à utiliser votre tondeuse nez-oreilles immédiatement, grâce à la pile AA incluse dans la boîte.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.
Lubrification inutile, pour un entretien facile.
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