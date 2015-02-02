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    Multigroom series 1000 Accessoire tondeuse barbe précision ultime

    MG1100/16

    Lignes et contours précis

    La TONDEUSE MULTISTYLES Philips Series 1000 offre toute la puissance et la précision nécessaires pour tondre, sculpter et raser votre barbe. La technologie DualCut et les différents sabots vous permettent de tondre et tailler votre barbe de façon uniforme, tandis que le rasoir de précision vous permet de définir des lignes et contours parfaitement nets.

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    Multigroom series 1000 Accessoire tondeuse barbe précision ultime

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    Lignes et contours précis

    Tondez, sculptez et rasez pour un style parfait

    • Tondeuse de précision DualCut
    • Tête de rasage de précision
    • Entièrement lavable, pile AA
    • 3 sabots de précision
    Tondeuse de précision, pour dessiner parfaitement les contours du visage

    Tondeuse de précision, pour dessiner parfaitement les contours du visage

    La tondeuse de précision de 21 mm vous permet de créer et de sculpter de manière uniforme votre barbe (barbe de 3 jours, bouc, pattes, cou ou moustache) avec une excellente visibilité et une grande maîtrise.

    Des lames plus aiguisées* pour des contours impeccables avec la technologie DualCut

    Des lames plus aiguisées* pour des contours impeccables avec la technologie DualCut

    La technologie avancée DualCut associe un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements.

    Rasoir de précision pour des contours parfaits

    Rasoir de précision pour des contours parfaits

    Le rasoir à grille de précision 21 mm est muni d'une technologie à grille qui respecte la peau. Il est plus précis qu'un rasoir à lame sur les surfaces étroites, pour un rasage impeccable, même dans les zones difficiles d'accès.

    3 sabots de précision pour tondre uniformément votre barbe

    3 sabots de précision pour tondre uniformément votre barbe

    Taillez et entretenez une barbe de 3 jours, une barbe classique, un bouc, des pattes et une moustache en maintenant une hauteur uniforme, grâce aux sabots de précision clipsables de 1 mm, 3 mm et 5 mm.

    Nettoyage simple et impeccable

    Nettoyage simple et impeccable

    La tondeuse à barbe 100 % étanche se rince simplement sous le robinet pour un nettoyage impeccable en toute simplicité.

    Brosse pour nettoyer facilement la tondeuse de précision

    Brosse pour nettoyer facilement la tondeuse de précision

    La brosse permet de maintenir la propreté de la lame après utilisation.

    Manche texturé pour une prise en main optimale même mouillé

    Manche texturé pour une prise en main optimale même mouillé

    Le manche texturé vous permet d'utiliser votre tondeuse nez-oreilles pour hommes avec une meilleure prise en main et une meilleure maîtrise, tandis que l'interrupteur marche/arrêt est positionné de manière pratique.

    Prêt à l'emploi

    Prêt à l'emploi

    Commencez à utiliser votre tondeuse nez-oreilles immédiatement, grâce à la pile AA incluse dans la boîte.

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Lubrification inutile, pour un entretien facile.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Brossette de nettoyage

    • Alimentation

      Alimentation
      Pile AA

    • Design

      Couleur
      Noir et rouge
      Manche
      Revêtement en caoutchouc
      Finition
      Plastique et caoutchouc

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Système de coupe

      Nombre de hauteurs de coupe
      4
      Tondeuse barbe de précision
      21 mm
      Rasoir à grille de précision
      21 mm
      3 sabots barbe de précision
      1, 3, 5 mm

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      Entièrement lavable
      Sans entretien
      Aucune lubrification nécessaire

    Badge-D2C

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