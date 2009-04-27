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MCD388/98
Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.
Ce caisson de basses numérique sans fil est optimisé pour reproduire les basses fréquences. Vous obtenez une reproduction puissante des basses profondes avec un minimum de distorsion.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.