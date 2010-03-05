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MCD263 Sleek DVD micro system

MCD263/98

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Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Enceinte Virtual Dolby pour un son de qualité cinéma

Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

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