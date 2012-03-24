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    Philips Fidelio casque arceau

    M1/00

    Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

    Le Philips Fidelio M1 associe un son et un confort optimaux, pour une expérience musicale authentique en déplacement. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.

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    Philips Fidelio casque arceau

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    Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

    • Fidelio
    • Noir
    Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus

    Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus

    Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus

    Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme

    Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme

    Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme

    Isolation acoustique préservant les détails sonores

    Isolation acoustique préservant les détails sonores

    L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.

    Conception acoustique arrière fermé pour une isolation sonore optimale

    Conception acoustique arrière fermé pour une isolation sonore optimale

    Conception acoustique arrière fermé pour une isolation sonre optimale.

    Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées

    Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées

    La conception acoustique arrière fermée est dotée d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux évents positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.

    Coques double couche conçues pour la précision sonore

    Coques double couche conçues pour la précision sonore

    Les coques double couche du M1 sont conçues pour réduire la résonance et amortir les vibrations. Le son est vraiment pur et précis, et les détails sont révélés. Sa construction solide en couches assure durabilité et confort, ce qui fera du M1 un compagnon musical idéal pendant de nombreuses années.

    Haut-parleurs en néodyme ultra-puissants, pour un son fidèle

    Haut-parleurs en néodyme ultra-puissants, pour un son fidèle

    Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

    Coussinets respirants et mousse à mémoire de forme pour un confort optimal

    Coussinets respirants et mousse à mémoire de forme pour un confort optimal

    Les matériaux utilisés pour le Fidelio M1 ont été soigneusement sélectionnés pour un confort longue durée et des performances sonores améliorées. Les coussinets respirants haute qualité avec mousse à mémoire de forme ont été conçus pour un maintien ergonomique optimal. Non seulement la mousse s'adapte parfaitement à la forme de votre oreille, mais elle préserve les basses tout en bloquant les bruits ambiants. Elle est associée à un coussinet externe, fabriqué avec un rapport équilibré entre le tissu et le cuir synthétique qui réduit la pression sur la surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur, pour un M1 aussi agréable à porter qu'à écouter.

    Câble OFC en tissu pour optimiser la qualité du signal

    Câble OFC en tissu pour optimiser la qualité du signal

    Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré

    Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré.

    Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

    Des études poussées ont été réalisées auprès de mélomanes pour comprendre leurs préférences d'écoute, telles que, par exemple, la combinaison de caractéristiques sonores qu'ils préfèrent. Nos acousticiens ont ensuite réglé le Fidelio M1 pour prendre en compte tous les infimes détails ayant une incidence sur la perception des sons par les auditeurs, et notamment la manière dont l'oreille renvoie le son, ainsi que sa résonance. Par conséquent, nos casques M1 sont conçus pour reproduire un son aussi fidèle à l'original que possible, y compris avec les enregistrements modernes.

    Spécificités Techniques

    • Son

      Réponse en fréquence
      15 - 24 000  Hz
      Impédance
      16 ohms
      Diamètre du haut-parleur
      40  millimètre
      Sensibilité
      106  dB
      Puissance d'entrée maximale
      150  mW
      Distorsion (THD)
      < 0,1 % THD
      WBCV
      111 mV

    • Connectivité

      Connexion par câble
      Câble OFC (1,1 m)
      Compatible avec :
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Connecteur supplémentaire disponible via le service client pour Sony Ericsson et les anciens modèles NOKIA et SAMSUNG

    • Carton externe

      Longueur
      20  cm
      Nombre de produits emballés
      2
      Longueur
      7.9  pouces
      Largeur
      16.9  cm
      Poids brut
      1.542  kg
      Hauteur
      26.5  cm
      GTIN
      1 69 23410 71581 8
      Largeur
      6.7  pouces
      Hauteur
      10.4  pouces
      Poids net
      0.41  kg
      Poids brut
      3.399  lb
      Poids net
      0.904  lb
      Poids à vide
      1.132  kg
      Poids à vide
      2.496  lb

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      25  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      8  cm
      Hauteur
      9.8  pouces
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      69 23410 71581 1
      Largeur
      7.7  pouces
      Poids brut
      0.66  kg
      Profondeur
      3.1  pouces
      Poids net
      0.205  kg
      Poids brut
      1.455  lb
      Poids net
      0.452  lb
      Poids à vide
      0.455  kg
      Poids à vide
      1.003  lb

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      18  cm
      Largeur
      16.4  cm
      Profondeur
      4.2  cm
      Largeur
      6.5  pouces
      Hauteur
      7.1  pouces
      Profondeur
      1.7  pouces
      Poids
      0.166  kg
      Poids
      0.366  lb

    • Accessoires

      Trousse de rangement
      Oui
      Câble audio
      avec micro et bouton pour décrocher

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Fidelio M1
    • Fidelio M1
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