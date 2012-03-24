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- Fidelio M1
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M1/00
Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.
Le Philips Fidelio M1 associe un son et un confort optimaux, pour une expérience musicale authentique en déplacement. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus
Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme
L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.
Conception acoustique arrière fermé pour une isolation sonre optimale.
La conception acoustique arrière fermée est dotée d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux évents positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.
Les coques double couche du M1 sont conçues pour réduire la résonance et amortir les vibrations. Le son est vraiment pur et précis, et les détails sont révélés. Sa construction solide en couches assure durabilité et confort, ce qui fera du M1 un compagnon musical idéal pendant de nombreuses années.
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.
Les matériaux utilisés pour le Fidelio M1 ont été soigneusement sélectionnés pour un confort longue durée et des performances sonores améliorées. Les coussinets respirants haute qualité avec mousse à mémoire de forme ont été conçus pour un maintien ergonomique optimal. Non seulement la mousse s'adapte parfaitement à la forme de votre oreille, mais elle préserve les basses tout en bloquant les bruits ambiants. Elle est associée à un coussinet externe, fabriqué avec un rapport équilibré entre le tissu et le cuir synthétique qui réduit la pression sur la surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur, pour un M1 aussi agréable à porter qu'à écouter.
Câble OFC en tissu pour optimiser la qualité du signal
Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré.
Des études poussées ont été réalisées auprès de mélomanes pour comprendre leurs préférences d'écoute, telles que, par exemple, la combinaison de caractéristiques sonores qu'ils préfèrent. Nos acousticiens ont ensuite réglé le Fidelio M1 pour prendre en compte tous les infimes détails ayant une incidence sur la perception des sons par les auditeurs, et notamment la manière dont l'oreille renvoie le son, ainsi que sa résonance. Par conséquent, nos casques M1 sont conçus pour reproduire un son aussi fidèle à l'original que possible, y compris avec les enregistrements modernes.
Son
Connectivité
Carton externe
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
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