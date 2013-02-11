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Arrêté

Philips FidelioCasque avec micro supra-aural

M1WT/00

3 Récompenses

Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

Le casque Philips Fidelio M1 associe le meilleur du son et un confort optimal, pour une expérience musicale authentique. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.

Voir tous les avantages

Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

  • Fidelio

  • Blanc

Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré

Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré.

Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

Des études poussées ont été réalisées auprès de mélomanes pour comprendre leurs préférences d'écoute, telles que, par exemple, la combinaison de caractéristiques sonores qu'ils préfèrent. Nos acousticiens ont ensuite réglé le Fidelio M1 pour prendre en compte tous les infimes détails ayant une incidence sur la perception des sons par les auditeurs, et notamment la manière dont l'oreille renvoie le son, ainsi que sa résonance. Par conséquent, nos casques M1 sont conçus pour reproduire un son aussi fidèle à l'original que possible, y compris avec les enregistrements modernes.

Isolation acoustique préservant les détails sonores

Isolation acoustique préservant les détails sonores

L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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