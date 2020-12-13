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Power AlkalinePile

LR6P4B/40

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.

Voir tous les avantages

Pour les appareils gourmands en énergie

  • AA

  • Alcaline

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.

Instructions simples et universelles pour l'utilisateur

Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.

Spécificités Techniques

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