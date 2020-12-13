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LR6P4B/40
Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.
AA
Alcaline
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.