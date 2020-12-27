Mettez la pile au rebut en recourant à notre partenaire logistique Green Eletron

Pour préserver l'environnement et la santé humaine, notre partenaire de logistique inverse Green Eletron vous permet de mettre les piles au rebut de manière responsable. Consultez le site Web https://www.greeneletron.org.br/pilhas pour plus d'informations sur les points de collecte.