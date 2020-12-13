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Arrêté
LR6P2B/40
Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.
AA
Alcaline
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.