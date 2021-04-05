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Power AlkalinePile

LR6P12B/40

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles PowerLife Alkaline.

Voir tous les avantages

Pour les appareils gourmands en énergie

  • AA

  • Alcaline

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.

Spécificités Techniques

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