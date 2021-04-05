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Arrêté
LR6P12B/40
Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles PowerLife Alkaline.
AA
Alcaline
La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.