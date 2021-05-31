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LR6E4B/40
Ultra-haute énergie pour appareils énergivores
Vous recherchez le must en matière de piles ? Faites le choix d'Ultra Alkaline. Ces piles sont idéales pour les appareils énergivores.
AA
Alcaline ultra
Les piles AA Ultra Alkaline de Philips présentent 132 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.