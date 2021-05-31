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Arrêté

Ultra AlkalinePile

LR6E4B/40

Ultra-haute énergie pour appareils énergivores

Vous recherchez le must en matière de piles ? Faites le choix d'Ultra Alkaline. Ces piles sont idéales pour les appareils énergivores.

Voir tous les avantages

Ultra-haute énergie pour appareils énergivores

  • AA

  • Alcaline ultra

132 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Les piles AA Ultra Alkaline de Philips présentent 132 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

Couleurs pour faciliter l'identification des types de pile

Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.

Spécificités Techniques

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