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Batterie

LR6A20C/40

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Des piles longue durée fiables, pour des appareils classiques tels que des horloges et radios. Les piles alcalines d'entrée de gamme Philips offrent un très bon rapport qualité-prix, pour les besoins essentiels.

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Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

  • AA

  • Alcaline

La technologie alcaline est idéale pour les appareils énergivores

La technologie alcaline fournit l’énergie nécessaire aux appareils à forte consommation.

Les piles alcalines Philips contiennent 0% de cadmium, de mercure et de plomb

Ces piles Philips sont garanties sans métaux lourds nocifs tels que le cadmium, le mercure et le plomb.

Une gamme complète, avec une pile pour chaque besoin

Philips propose une gamme complète composée des piles les plus couramment utilisées (AA, AAA, C, D, 9V), disponibles dans différents formats d’emballage afin de répondre à vos besoins.

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